¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esto te interesa

El CD Castellón ha convertido el SkyFi Castalia en el lugar más excitante de la ciudad. Después de varias temporadas agotando los abonos disponibles, el club ya está recibiendo consultas para los abonos de la próxima temporada. En ese sentido, ha reactivado la única manera para acceder a la lista de espera.

Se trata del Carnet Albinegre.

¿Qué es el Carnet Albinegre?

Así lo explica el CD Castellón:

El Carnet Albinegre está pensado para aquellos aficionados albinegros que quieren formar parte del club y deseen optar a un abono la próxima temporada 2026/2027, en caso de que se habiliten nuevas altas. Durante la actual, podrán acceder a descuentos exclusivos en entradas para poder seguir animando al equipo y acompañarlos en los desplazamientos. Su tramitación será exclusivamente on line.

Características del Carnet Albinegre:

-Preferencia para adquirir abono la próxima temporada siempre que haya disponibilidad

-Número de aficionado y acumulación de antigüedad

-Newsletter

-Acceso a las entradas para los partidos fuera de casa

-Descuento en compra de 1 entrada por partido con descuento (excepto zonas VIP y grada de animación)

-Prioridad en la compra de entradas para los encuentros a disputar SkyFi Castalia 25-26.

Ambientazo en la previa del Castellón-Dépor / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

El registro marcará el orden para completar el alta y de esta forma conseguir los números más bajos que darán acceso preferente a las altas de la próxima temporada (en caso de haber localidades disponibles).

El Baby Albinegre

El Baby Albinegre, destinado para los nacidos entre 2023 y 2026:

-Preferencia para adquirir abono la próxima temporada, si en dicha temporada cumple los 4 años siempre que haya disponibilidad.

-Mientras tenga de 0 a 3 años, los menores no podrán ser abonados y deberán renovar el Carnet Albinegre hasta que llegue el año en que cumplan 4 años (por normativa de LaLiga).

-Para poder acceder a los partidos en el SkyFi Castalia deberán retirar una invitación.

-Acceso a las entradas para los partidos fuera de casa.

