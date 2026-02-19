CD Castellón | Emilio Isierte, sobre Romain Matthys: «Es el portero moderno»

El CD Castellón ha sido un club de porteros. De hecho, el primer gran ídolo, aún en la época del amateurismo, fue el cancerbero Alanga. A él le siguieron leyendas como Pérez, héroe del primer ascenso a Primera División, y otras figuras indiscutibles como Corral, Racic... o Emilio Isierte, el guardián del último Castellón en la élite. Todos ellos, y varios más, forman una cadena que hoy tiene a Romain Matthys en el último eslabón.

El portero belga acumula seis porterías a cero y está inmerso en la pelea por el Zamora, algo que no sucede en el SkyFi Castalia desde que lo lograra Carlos Sánchez en 2008. En lo que va de temporada, Matthys ha encajado 18 goles en 22 partidos, y su buen hacer representa la mejoría defensiva del equipo de Pablo Hernández, que ha añadido capacidad defensiva al conocido despliegue atacante.

Desde su puesto de comentarista en la radio À Punt, Emilio, colaborador habitual de Conexión Orellut, el podcast del periódico Mediterráneo, sigue con atención las andanzas de Matthys. «Si quieres un titular, te diría que simboliza muy bien lo que es el portero moderno, el portero de hoy en día», resume Emilio, con la autoridad que le da no solo haber sido portero, sino entrenador de guardametas, también en el Castellón, por ejemplo.

Emilio Isierte, en una imagen de archivo. / Archivo Mediterráneo

«La principal diferencia respecto a mi época es el juego con el pie y la participación con el resto de futbolistas», añade Emilio. «Ojalá nos hubieran enseñado a golpear así. Yo aprendí más entrenando a otros porteros que cuando jugaba», explica, al tiempo que señala los cambios de normativa (la cesión, fundamentalmente), como inflexión al respecto.

«Es una posición que ha cambiado mucho en los últimos años», comenta Emilio, que señala al actual entrenador de porteros, Carlos Gómez, como uno de los responsables de la evolución del meta Matthys. «Ya ocurrió con Gonzalo (Crettaz). Carlos es joven, ha jugado de portero, sabe lo que se siente y se adapta muy bien a lo que quiere el club para sus porteros, al modelo de juego», desarrolla. «Todos han mejorado con él y Matthys también es un portero diferente al de principio de temporada. Se ve la evolución y la adaptación a un estilo, a una Liga distinta... Ya traía el juego de pies, porque se ficha pensando en ese perfil, y además en la portería para, que al final es lo fundamental en el puesto», desgrana Emilio.

Labor colectiva

El exportero del Castellón ensalza también la mejoría defensiva «de todo el equipo» como una de las claves de los actuales números del belga. «También hay que tener en cuenta que ahora le tiran menos, porque el equipo trabaja mucho y defiende mejor. Pablo (Hernández) ha conseguido hacer un equipo más consistente, y en esta racha última la solidez ha sido primordial porque no encajar te da muchos puntos».

Las cifras En el ascenso de 1989, Emilio encajó 17 goles en 27 citas (0,63 por partido). El Zamora lo ganó Ezaki Badou, del Real Mallorca. En lo que va de Liga, Matthys ha recibido 18 goles en 22 partidos (0,81). Pugna por el Zamora con su próximo rival, Dinko Horkas, de Las Palmas (0,77).

Ecos de 1989

Esa virtud, recuerda Emilio, unida al rendimiento en el SkyFi Castalia, evoca al Castellón de Luiche que consiguió el último ascenso en 1989: «Nosotros ganamos muchos partidos 1-0 o 0-1 y ahora no es así, pero en esta categoría, donde ganar es tan difícil, tener la puerta a cero te da un extra, como ganar seguido en casa. Lo del otro día (contra el Dépor), es una inyección. Al final llega un momento que te ves capaz de todo, te sientes casi invencible».

Emilio, uno de los que sostuvo la bandera albinegra en los tiempos difíciles, disfruta ahora del «momento dulce». «Es uno de los mejores en muchas décadas. Estamos viviendo algo fantástico y difícil de conseguir en el fútbol. Se suma la ciudad deportiva, el filial, la ilusión... La ciudad, el club, la afición... ya lo merecíamos», finaliza.