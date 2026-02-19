Conexión Orellut | El CD Castellón defiende el liderato en Las Palmas con cambios obligados en la "sala de máquinas"

El podcast deportivo del periódico Mediterráneo, Conexión Orellut, estrena hoy un nuevo episodio en el que analiza la previa del partido de este sábado en el Nuevo Insular, donde el CD Castellón defenderá el liderato ante la UD Las Palmas con cambios obligados en la “sala de máquinas”.

Dirigido por José Luis Gual, el programa aborda las bajas de Barri y Doué por sanción y las alternativas que maneja el técnico Pablo Hernández para recomponer el once. En la tertulia participan Dejan Racic, Luis Pastor y Ximo Górriz, junto al periodista Jesús Izquierdo, que aporta la última hora del conjunto canario.

El espacio repasa además la sólida dinámica de juego del equipo albinegro, su posición en lo más alto de la Segunda División, el impacto psicológico del entrenador en el vestuario y la proyección internacional que ha ganado el club en las últimas semanas. También se destaca el récord de imbatibilidad del guardameta castellonense.

El episodio se completa con la sección musical Enola Wave, de la mano de Vicente Llácer, y con un recorrido por la trayectoria, polémicas e influencia de la banda británica The Smiths, incluyendo anécdotas sobre sus discos más emblemáticos y sus conciertos en España.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.