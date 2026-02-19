La semana del liderato del Castellón, para Pablo Hernández, está siendo...

Pablo Hernández ha comparecido, este jueves 19 de febrero del 2026, para analizar el UD Las Palmas-CD Castellón, de la próxima jornada de LaLiga Hypermotion.

El técnico albinegro destaca, en la previa del duelo del Estadio de Gran Canaria (sábado 21 de febrero, a las 21.00 horas) la importancia de competir con personalidad fuera de casa. El preparador subraya que el equipo llega con confianza tras los últimos resultados que les han aupado alliderato en solitario, aunque advierte de la dificultad de jugar en un campo exigente. También insiste en mantener la intensidad y aprovechar las ocasiones para sumar puntos clave en la lucha por el máximo de los objetivos de la temporada.

¿Cómo ha ido la semana de trabajo?

“La semana ha ido muy bien, en la línea que veníamos trabajando. Cuando las cosas que se han trabajado salen y los resultados llegan, es mucho más fácil trabajar. Una semana normal, con un gran ambiente y en la que hemos trabajado muy bien”.

Las Palmas: ¿cómo lo ve?

“Es un muy buen equipo, pero no viene en una buena dinámica: son varios partidos sin ganar. Pero es un muy bien equipo, el que ha recibido menos goles. Y es un rival directo. Intentaremos que se vea el mismo Castellón que se está viendo en las últimas semanas”.

El estado físico de Jakobsen

"Está bien. La semana pasada fue padre y no pudo entrenar. Son cosas extradeportivas, tenía que estar con su familia. Es un jugador importante. Tuvo una lesión y pareció que se había recuperado, pero no se le habían ido las molestias. Lleva unas semanas bien y es cuestión de que vaya entrando. Nos va a dar mucho de aquí a final de temporada. Veo a los dos [Jakobsen y Ousmane Camara] muy enchufados, estoy seguro que nos van a ayudar con goles".

¿La opción más clara para sustituir a Barri es Ronaldo Pompeu?

"Obviamente, es una de las opciones, es la más natural. Pero hay más jugadores que se pueden acoplar o, incluso, podemos cambiar el sistema".

Pablo Hernández, al fondo, observa una acción de Ronaldo Pompeu. / KMY ROS

¿Cómo ve a Guillem Terma?

"Ha estado con nosotros esta semana, es otra opción. Es un jugador muy interesante, con mucho futuro. Para eso está el filial: para formar a jugadores y que puedan subir con el primer equipo. Ya lo han hecho otros compañeros; y a él lo veo preparado".

Las claves del partido

"Es un rival con muy buenos jugadores defensivos y ofensivos. Un rival que quiere tener posesión y tener el balón, que quiere llevar un ritmo no muy alto y que, defensivamente, está muy trabajado y es difícil meterle mano. Pero ya lo hicimos aquí, en el SkyFi Castalia, y vamos a intentar que ocurra lo mismo".

El golaveraje, un factor a tener en cuenta

"Ahora mismo no pienso en eso: solo pienso en sacar los tres puntos, tanto en Castalia como fuera de casa. No solo para este partido, sino para cualquier otro. Durante los 90 minutos pueden pasar muchas cosas y puedes pensar que sacar el empate es bueno. Antes del partido no firmamos el empate e iremos a por la victoria".

¿Se tiene en cuenta a Fadel?

"A Fadel se le fichó en invierno porque creíamos que se adaptaba muy bien a nuestra filosofía. Obviamente, es un chico joven y está con el filial. En Valladolid estuvo con nosotros porque estaba entrenando y lo veíamos preparado para jugar".

¿La euforia puede afectar al equipo?

"Lo veo muy mentalizado y muy centrado, con las ideas muy claras. Siento que somos conscientes de la dificultad de lo que estamos haciendo. En está liga, cuando bajas un poco la exigencia, cualquier equipo te pinta la cara. Tenemos muy claro que hay que trabajar muy duro y hacer las cosas muy bien. Tenemos que seguir haciendo lo mismo".

Un Castellón sin experiencia en la pelea por el ascenso, ¿cómo lo asume?

"Yo tengo experiencia como jugador. Intento transmitirles tranquilidad, que sigan trabajando. Sabemos como es el fútbol y que ahora es todo tranquilidad; pero pierdes dos partidos y empiezan las dudas. No nos tiene que afectar, para lo bueno y para lo malo. Lo que tenemos que conseguir, es que todos vayan en la misma dirección".

Cala y Suero, ¿opciones para sustituir a Barri?

"Podrían jugar, pero los veo más en otro sistema. Podrían jugar con un pivote y dos medias puntas. Es una opción, pero barajaremos todas las que haya y pondremos la que mejor consideremos para el partido contra Las Palmas".