Castellón: ¡Hasta LaLiga se rinde a Cipenga, nominado a jugador del mes!

Hasta la propia LaLiga se rinde a Brian Kibambe Cipenga. El extremo, internacional por la República Democrática del Congo, aspira a ser el mejor jugador del mes de febrero, al ser una de las tres candidaturas presentadas por el portal que organiza la Segunda División.

Aunque al Castellón todavía le restan dos encuentros antes de entrar en marzo (sábado 21 de febrero del 2026, a las 21.00 horas en Las Palmas y justo siete días después, a la misma hora, contra el Racing de Santander en el SkyFi Castalia), LaLiga ha presentado a los tres futbolistas que aspiran a ser el más destacado de febrero.

Los rivales de Cipenga son:

Sergio Arribas (Almería)

(Almería) Gorka Carrera (Real Sociedad B)

Cipenga arrancó este mes asistiendo a Lucas Alcázar en el 2-0 al FC Andorra, cerrando la paliza, siete días después, con una verdadera obra de arte en el 0-4 al Valladolid. Su estado de forma es tal, que, de forma involuntaria, también aparece en el vídeo de otro golazo, el de Álex Calatrava al RC Deportivo de La Coruña (2-0), con el que los albinegros sellaban el domingo el triunfo que les conducía hasta el primer escalón de la clasificación, ya en solitario.

Algunos datos

Las estadísticas señalan que Cipenga ha participado en 18 de las 26 jornadas (no lo ha hecho más, debido a sus convocatorias con Congo, que está a una eliminatoria de acudir al Mundial). No obstante, el extremo ha exprimido sus 1.327 minutos ligueros, con cinco dianas y seis asistencias.

Así, ha participado en el 25% de los tantos de los orelluts; marcando o asistiendo cada 120’. Un futbolista con una influencia creciente en el juego del equipo y que acaba contrato al final de curso...

Otro guiño

Esta semana, el propio portal de LaLiga incluye a Ousmane Camara en el once de la 26ª jornada, donde manda el Almería (tres jugadores), seguido del Granada (dos).

Es la segunda nominación del guineano, después de la jornada 18ª, gracias entonces a su doblete ante el Mirandés, en el 3-1.