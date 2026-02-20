El Castellón ha pasado de 'patito feo' de los horarios al 'prime time': descubre la razón
LaLiga da a conoce cuándo se jugará el partido frente al Sporting, en Gijón, de la 30ª jornada
El buen momento del CD Castellón sobre el césped tiene su traducción en la elección de los horarios de los encuentros en LaLiga Hypermotion. El equipo de Pablo Hernández atraviesa una dinámica positiva de resultados y sensaciones, compitiendo con personalidad y mostrando una identidad reconocible que le permite mirar con ambición a la clasificación. La plantilla ha dado un paso adelante en las últimas semanas, con solidez defensiva y mayor eficacia en ataque, lo que refuerza la confianza del vestuario y de la afición.
Nueva tendencia
En paralelo, el club también empieza a ser mirado por otros ojos más allá de la provincia. Atrás parecen haber quedado el descontento por la planificación de los encuentros, especialmente por franjas horarias que se consideran poco favorables para los desplazamientos de aficionados y la preparación deportiva en el SkyFi Castalia.
Las quejas no han sido aisladas y reflejaban un sentir compartido por parte del entorno albinegro, que entiende que el rendimiento deportivo también puede verse condicionado por decisiones externas. Parece que eso va cambiando.
El equipo mantiene el foco en el campo, donde los resultados acompañan y el objetivo sigue siendo prolongar esta buena racha. La comunión con la grada y el impulso competitivo invitan al optimismo, aunque desde la entidad se insiste en la necesidad de mantener un mayor equilibrio en la organización de los horarios para garantizar las mejores condiciones. posibles.
Final de fiestas
Así, este viernes, 20 de febrero del 2026, LaLiga ha dado a conocer el reparto de partidos en días y horas de la 30ª jornada en Segunda División, donde hay un atractivo Sporting de Gijón-Castellón, en el Estadio El Molinón-Enrique Castro Quini.
Será el domingo, 15 de marzo del 2026, a las 21.00 horas, con lo que coincidirá con el final de las fiestas de la Magdalena 2026, solapándose su conclusión con el Magdalena Vítol.
Se trata del cuarto encuentro, de esta secuencia de cinco jornadas en LaLiga Hypermotion, en el prime time, ya sea en sábado o en domingo.
- Castellón-RC Deportivo: domingo 15 de febrero, a las 21.00 horas.
- UD Las Palmas-Castellón: sábado 21 de febrero, a las 21.00 horas.
- Castellón-Racing de Santander: sábado 28 de febrero, a las 21.00 horas.
- Real Sociedad B-Castellón: sábado 7 de marzo, a las 16.15 horas.
- Sporting de Gijón-Castellón: domingo 15 de marzo, a las 21.00 horas.
