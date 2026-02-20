En directo | Las Palmas-Castellón

El CD Castellón visita a la UD Las Palmas. El encuentro, correspondiente a la 27ª jornada del Campeonato de Liga de Segunda División, dará comienzo en el Estadio de Gran Canarias el sábado a las 21.00 horas.

El equipo albinegro de Pablo Hernández afronta la jornada como líder de la categoría, después del triunfo sobre el Dépor en el SkyFi Castalia. Los orelluts viajan con las bajas de los mediocentros Diego Barri y Doué, ambos sancionados.

Sigue el partido del CD Castellón en el directo de Mediterráneo.