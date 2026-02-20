Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaAbdelkader, en los juzgados de Vila-realFallece en el centro de CastellóAbuso sexualMagdalena sin canciónJennifer BaldiniPrograma oficial Magdalena 2026Polémica multa
instagramlinkedin

En Directo

En directo | Las Palmas-Castellón

El equipo de Pablo Hernández defiende el liderato sin los sancionados Doué y Barri (21.00 horas)

Las Palmas-Castellón, en directo.

Las Palmas-Castellón, en directo. / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón visita a la UD Las Palmas. El encuentro, correspondiente a la 27ª jornada del Campeonato de Liga de Segunda División, dará comienzo en el Estadio de Gran Canarias el sábado a las 21.00 horas.

El equipo albinegro de Pablo Hernández afronta la jornada como líder de la categoría, después del triunfo sobre el Dépor en el SkyFi Castalia. Los orelluts viajan con las bajas de los mediocentros Diego Barri y Doué, ambos sancionados.

Noticias relacionadas y más

Sigue el partido del CD Castellón en el directo de Mediterráneo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents