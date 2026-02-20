En Directo
En directo | Las Palmas-Castellón
El equipo de Pablo Hernández defiende el liderato sin los sancionados Doué y Barri (21.00 horas)
El CD Castellón visita a la UD Las Palmas. El encuentro, correspondiente a la 27ª jornada del Campeonato de Liga de Segunda División, dará comienzo en el Estadio de Gran Canarias el sábado a las 21.00 horas.
El equipo albinegro de Pablo Hernández afronta la jornada como líder de la categoría, después del triunfo sobre el Dépor en el SkyFi Castalia. Los orelluts viajan con las bajas de los mediocentros Diego Barri y Doué, ambos sancionados.
Sigue el partido del CD Castellón en el directo de Mediterráneo.
El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, atendió a los medios antes de viajar a las islas Canarias.
Hola! Bienvenidos al directo de la UD Las Palmas-CD Castellón.
