España 'descubre' al CD Castellón y Bob Voulgaris

El liderato de Segunda División ha puesto definitivamente al CD Castellón en el escaparate. El fútbol nacional empieza a saber lo que los aficionados albinegros ya saben. Las radios, los periódicos, los youtubers, los podcasters, las agencias de noticias... de toda España (y algunas del extranjero) han puesto el foco en el sorprendente líder de Segunda, que está asomando entre los favoritos al ascenso con mucho mérito y menos presupuesto.

Así, son días de entrevistas en medios nacionales al entrenador Pablo Hernández (que atendió primero al periódico de Castellón semanas atrás), y de reportajes de todo tipo sobre el big data y la manera de trabajar del equipo y de funcionar del club en el mercado de fichajes, así como piezas sobre la historia vital del presidente y custodio, Bob Voulgaris.

Alberto González, Pablo Hernández, Bob y Oscar Voulgaris, Rody Hoegee y Ramón Soria, en el banquillo del SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Descubriendo a Voulgaris

En definitiva, el ambicioso proyecto de Voulgaris ya no es ningún secreto para el fútbol nacional, que está descubriendo al nuevo Castellón. El club orellut asoma en posiciones desconocidas para generaciones de orelluts, y eso ya es una gran victoria termine como termine la temporada.

La ilusión del club y de la afición es regresar a Primera División, categoría en la que ha militado en 11 temporadas pero en la que no participa desde 1991. En paralelo al éxito deportivo, el Castellón avanza en la construcción de la ciudad deportiva Globeenergy.