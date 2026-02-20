La selección española visitará Castalia en marzo con muchas novedades
Bermúdez anuncia la lista para la cita con Islandia en Castellón con la presencia de Alexia, Vicky López, Athenea... y la vuelta de Patri Guijarro y Salma
Patri Guijarro y Salma Paralluelo, jugadoras del Barcelona que volvieron en enero tras sus respectivas lesiones, son las grandes novedades de la tercera convocatoria de Sonia Bermúdez al frente de la selección española femenina absoluta para el partido que disputará contra Islandia el próximo martes 3 de marzo a las 19.00 horas en el SkyFi Castalia.
En una convocatoria con 11 novedades respecto a la de la final de la Liga de Naciones, la afición provincial podrá disfrutar en directo con el juego de varias de las mejores futbolistas del mundo, caso de Alexia Putellas, Ona Batlle, Vicky López, Claudia Pina y las mentadas Salma y Guijarro (FC Barcelona), Olga Carmona, Athenea del Castillo, Eva Navarro y María Méndez (Real Madrid), o Laia Codina, Mariona Caldentey o Jana Fernández, actualmente en la Liga inglesa, entre otras.
La Selección, número uno del ranking FIFA y vigente campeona de la Liga de Naciones, comenzará su andadura hacia el Mundial de 2027 con dos partidos frente a Islandia (3 de marzo, en Castellón) y Ucrania (7 de marzo, en Turquía).
La lista completa
- Guardametas: Adriana Nanclares (Athletic Club), Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salón (Servette/SUI)
- Defensas: Ona Batlle (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City/ING), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Martina Fernández (Everton/ING), Lucía Corrales (London City/ING), Laia Codina (Arsenal/ING), Sandra Villafañe (Madrid CFF)
- Mediocampistas: Alexia Putellas (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Clara Serrajordi (Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Patri Guijarro (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal/ING)
- Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich/ALE), Salma Paralluelo (Barcelona), Ornella Vignola (Everton/ING), Inma Gabarro (Everton/ING).
