La crónica del Las Palmas-Castellón: Sangre, sudor y puntazo heroico del líder (1-1)

Cuando peor lo tenía, tras la expulsión de Sienra, con Alcázar y Alberto fuera de circulación por un golpe en la cabeza, y perdiendo fuera de casa, el Castellón tiró de orgullo y corazón para arañar un empate en Las Palmas en el tiempo de descuento, y mantener más viva que nunca la ilusión por el ascenso. En el minuto 95, un gol heroico de Brignani niveló el tanto de Jesé y endulzó la noche de todos los albinegros.

Estuvo a punto de perder, pero no hizo méritos para ello. Desde el inicio, el Castellón llevó el peso del partido. Fue el equipo conocido, el líder capaz de ir a cualquier campo y plasmar su ambicioso estilo. Sobre todo en un notable primer tiempo, amasó más balón y acumuló más llegadas que el rival, pero anduvo sin colmillo en el área, a veces frustrado por el portero Horkas, a veces sin puntería.

El goteo de acercamientos tuvo varios protagonistas. Uno claro fue Camara, que atraviesa un momento de exuberancia física. Tiró desmarques al espacio (no resolvió una ocasión tras pase de Alberto en el minuto 14), robó y percutió (Horkas le negó el gol tras una gran maniobra en el 31’), y ganó carreras en desventaja (Cipenga no llegó, en el 40’, a un pase de la muerte).

El otro foco generador de ataques fue Cala, como casi siempre: Horkas repelió dos tirazos lejanos del mediapunta, que en el 47’ iluminó con un pase a Camara la mejor ocasión. El remate final de Gere lo desvió el meta a quemarropa.

Ya era entonces el portero el mejor de Las Palmas, que iba ganando desde el minuto 24. Justo en el ecuador del primer tiempo, un ataque prometedor del Castellón terminó en penalti para Las Palmas. Cipenga no terminó la jugada y los locales hicieron daño en transición. La gestión albinegra no fue la mejor, y Jesé puso la pausa y Viti la velocidad. Sienra fue al suelo a destiempo y cometió la pena máxima. Jesé engañó a Matthys.

Casi 600 minutos después, y en el único tiro a puerta del equipo rival en la primera parte, el Castellón encajó un gol. Quedaba tiempo.

Una segunda mitad con ritmo bajo

El 1-0 se mantenía en el electrónico cuando empezó la segunda mitad. Al poco, un golpe de Marvin noqueó a Cipenga. Los albinegros tardaron en carburar y Pablo movió pronto el banquillo. Ronaldo Pompeu y Mabil, las dos novedades en el once, dejaron paso a Suero y Raúl Sánchez, doblando la media punta y acentuando el aire ofensivo del equipo.

Al minuto siguiente, Cipenga, quizá como consecuencia del golpe anterior, sufrió un ataque de optimismo e intentó una chilena desde la frontal del área.

Con Gerenabarrena solo en el medio, Las Palmas encontró espacios para correr sobre la pradera. En busca del empate, y de interrupción en interrupción, el Castellón asumía los riesgos, pero pronto el partido volvió a la cadencia de la segunda parte, la lenta.

El desenlace

Además, de repente, las malas noticias se acumularon en cadena. Camara vio la quinta amarilla por aplaudir al árbitro (no jugará contra el Racing) y Lucas Alcázar y Alberto chocaron sus cabezas en la búsqueda de un balón aéreo. La sangre se unió al sudor albinegro.

El peor parado fue Lucas Alcázar, que dejó su puesto a Jakobsen. El Castellón añadió doble punta, Raúl pasó a la izquierda y cerró con tres en defensa. En el minuto 75, Cala conectó con Suero, que probó a Horkas, otra vez desde lejos.

En el 85’, un piscinazo de Pezzolesi conllevó la segunda amarilla de Sienra. En inferioridad, el Castellón sacó la casta y Brignani, que había sustituido al ensangrentado Alberto, recuperó un balón, lo abrió a Cipenga y remató en escorzo el centro de este para rescatar un punto que sabe a oro.