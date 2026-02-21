Precedentes del CD Castellón en sus visitas a la UD Las Palmas: Mejor en Primera que en Segunda

A lo largo de su historia, el CD Castellón ha visitado a la UD Las Palmas en 16 ocasiones en competición oficial, con un balance de tres victorias, cuatro empates y nueve derrotas. La única victoria en las 11 visitas en Segunda División data de 1992. En aquella ocasión, los albinegros ganaron con un doblete de Guillermo (1-2).

El Castellón estaba dirigido por Quique Hernández. El once titular lo formaron Fermín, Benito Sánchez, Robi, Alfredo, Manchado, Punisic, Mladenovic, Mendieta, Raúl, Guillermo y Rojo. Valentín y Javi entraron luego desde el banquillo.

Esa es la única victoria albinegra en Segunda, cuyo balance es de ocho derrotas, dos empates y ese triunfo. La última visita fue en la temporada 2020/21, con Óscar Cano en el banquillo y derrota, pese al gol de Rafa Gálvez (2-1).

En Copa del Rey hubo una visita: empate en la temporada 1985/86. En Primera División, sin embargo, los números son mejores. Dos victorias y una derrota en tres visitas.

En la primera victoria, el Castellón ganó 0-1 con gol de Ortuño en los minutos finales. Fue en la temporada 1972/73, la del quinto puesto en Primera y la final de Copa. La segunda victoria albinegra se remonta a la temporada 1981/82, con dos goles de Lotina y uno de Blanco (1-3).

La Copa de la Liga

Además, el Castellón logró contra la UD Las Palmas un título. Fue la Copa de la Liga de Segunda, en 1984. El equipo orellut, entrenado por Antonio Torres, venció en la ida de la final en Castalia por 3-1. Los goles de los locales, que jugaron buena parte del encuentro con 10 por la expulsión de Viña, fueron obra de Javi Valls, Alcañiz y Pedro López.

Aquel día, el Castellón formó con Silvestre González, Ibeas, Carrillo, Javi Valls, Verdú, Lafita, Javi Beltrán, Pedro López, Mestre, Viña y Alcañiz. Desde el banquillo entró Manchado.

En la vuelta, los albinegros formaron con el mismo once. También Manchado fue el primer cambio. La novedad fue el segundo: Breva. Empataron con gol de Lafita (1-1) y levantaron la Copa. Al parecer, el trofeo nadie sabe dónde está.