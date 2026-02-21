La previa | El Castellón B quiere cantar victoria en el Estadi Olímpic de Terrassa

Se le avecina una semana (siete días) donde el CD Castellón B deberá jugar tres partidos importantes y que pueden marcar su futuro. Para empezar, este domingo rinde visita al Terrassa (17.00 horas). El miércoles se las verá contra el Barcelona Atlètic (17.30 horas en Gaetà) y repetirá en casa el sábado frente al líder Poblense (16.00 horas). Lo primero es sacar un buen resultado del Estadi Olímpic de Terrassa, con arbitraje del colegiado zaragozano Manuel Ramírez Marco.

La escuadra de la capital de la Plana recupera efectivos para esta cita. El portero Sergi Torner, lesionado días atrás, el lateral Álex Alcira y el centrocampista Toni Gabarri están de vuelta una vez han cumplido el partido de suspensión. Se mantiene como baja el extremo Enric Gisbert, en la recta final de su recuperación. Tampoco podrán estar disponibles para el técnico Óscar López ni el central Ismael Fadel ni el mediocentro Guillem Terma, que estuvieron en grancanaria con el primer equipo.

El filial del CD Castellón buscará cantar victoria en el feudo del Terrassa. / Juan Francisco Roca

Datos en la mano, el conjunto egarense es más fiable fuera de casa que en su feudo, pero no por eso será sencillo puntuar en ese gran campo. Cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas es lo obtenido por el equipo ‘rojillo’ ante su afición. Los castellonenses lejos de su feudo han ganado puntuado en cinco de sus salidas: tres triunfos, dos empates y siete derrotas.

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Fadel, David Sellés, Álex Alcira; Jacobo de Oro, Toni Gabarri, Marcos Montero; Carlos Segura, Rubén Catalá y Dennis Almiñana.