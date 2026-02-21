La previa de la visita del Castellón a Las Palmas: Cruce de dinámicas en la defensa del liderato 'orellut'

Con la victoria contra el Deportivo de la Coruña en el SkyFi Castalia, el CD Castellón alcanzó la cima del campeonato. Los de Pablo Hernández completaron una espectacular remontada, fruto de varios meses de paciente trabajo y escalada, obteniendo el liderato que hoy defienden en la visita a Las Palmas. El Estadio de Gran Canaria albergará un duelo que conlleva un cruce de dinámicas.

El Castellón, al que ahora iluminan todos los focos, acumula buenas noticias: solo ha perdido uno de los últimos 15 encuentros, encadena seis partidos sin encajar y siete sin perder, y el rendimiento se sostiene con el paso de las jornadas. Las Palmas, por contra, atraviesa un valle: suma seis partidos sin ganar, pese al potencial de una plantilla construida para regresar enseguida a Primera.

Por ello, el cuadro insular interpreta la cita como una de las últimas oportunidades para engancharse a la pelea por el ascenso directo. El Castellón encabeza la tabla con un punto más que el Racing, que es segundo, y siete más que Las Palmas, que es quinta. El partido de la primera vuelta, el 1-0 con gol de Suero en el SkyFi Castalia, también pesa.

Agujero en la media

La doble sanción de Diego Barri y Doué, que vieron la quinta amarilla contra el Dépor, provoca un socavón en la media. Ronaldo Pompeu se postula como acompañante natural de Gerenabarrena en la medular, aunque en la previa se especula con una oportunidad para Guillem Terma, del filial, o un cambio de sistema.

Alineaciones probables: Las Palmas: Horkas; Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Pejiño, Jonathan Viera, Manu Fuster; Jesé. Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Ronaldo, Gerenabarrena; Cipenga, Pablo Santiago, Calatrava, Cámara.

Como fuere, Pablo Hernández lleva meses manteniendo una idea general y sabida, añadiendo cada semana los matices necesarios. Por ahí se resolverá también la pareja de Alberto en la retaguardia y el perfil de los futbolistas de banda, las incógnitas habituales de cada jornada. Además, Pablo recupera al delantero Jakobsen, que se ausentó contra el Dépor por su reciente paternidad.

En el bando local, el entrenador Luis García podrá contar con el capitán y referente Jonathan Viera, recuperado del proceso vírico que le impidió viajar para jugar ante el Mirandés (1-1), pero volverá a tener la baja del extremo Ale García, lesionado, y la duda del delantero Sandro Ramírez, inédito esta temporada tras una operación de rodilla el pasado verano. En punta vive un momento destacable el experimentado Jesé, al que deberán vigilar de cerca los defensores albinegros.