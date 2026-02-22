El análisis de Pablo Hernández tras el empate del Castellón ante Las Palmas: "Los chicos han creído y han tenido personalidad"

El CD Castellón consiguió rescatar un importante punto en Gran Canaria en el tramo final para continuar invicto en este 2026. El técnico valoró el empate como un resultado justo e incluso corto para los suyos, subrayando que antes del descanso dispusieron de «cuatro acciones mano a mano contra el portero» que pudieron decantar el marcador. Además, Pablo Hernández destaca la dificultad "de conseguir estos números" y lo justifica con "la manera de competir" con la que "es muy difícil que nos ganen".

Las declaraciones al completo del técnico del Castellón.

Valoración del empate

"Me ha parecido justo e incluso creo que en cuanto a ocasiones claras: hemos tenido cuatro acciones mano a mano contra el portero, merecíamos ir por delante en el marcador al descanso. La segunda parte se ha vuelto un poco loca: con los cambios, el choque entre Alberto y Lucas (Alcázar), la expulsión... Hubiera sido injusto que nos hubiéramos marchado con una derrota de aquí. Es de alabar el trabajo y el compromiso de estos chicos. Con uno menos hemos intentado ponerlo todo para conseguir el empate y al final, hemos recogido un punto merecido"

Ha introducido a todo lo ofensivo que tenía disponible

"Con uno menos sabes que va a ser más complicado, pero hemos puesto a todos los hombres ofensivos que teníamos. Hemos acabado el partido con línea de cuatro, siendo los laterales uno un extremo y otro un mediapunta. Los dos mediocentros eran: Cala (mediapunta) y Jakobsen (delantero).No podíamos poner más gente ofensiva. Los chicos han creído y han tenido la personalidad para tener la pelota con un jugador menos".

El Castellón celebra el empate de Fabrizio Brignani en el descuento / LALIGA

Cambio de Alberto por el choque con Lucas Alcázar

"Es más porque estaba sangrando mucho y estaba muy incómodo. Después de el golpe íbamos a hacer el cambio de Lucas y el de él, pero el médico nos ha dado el 'okey' para seguir. Pero la brecha era muy importante y no paraba de sangrar. Ha sido por eso no porque estuviera mareado".

Ocho partidos sin perder

"Sabemos lo complicado que es consegir estos números. Cuando el equipo compite así es muy difícil que nos ganen, incluso hoy con todo en contra. Esto es lo que nos está dando esta racha. En Segunda nos está exigiendo eso: competir así porque es lo que nos ha hecho estar en esa posición. En cuanto bajemos un poco, cualquier rival te puede ganar"