El uno a uno del empate del Castellón en Las Palmas | Vota al mejor

Matthys

|7| Atento en las salidas y bien con el pie. Encajó de penalti el único gol.

Mellot

|7| Compitió de nuevo a un gran nivel. Regularidad y fiabilidad.

Alberto

|7| Terminó maltrecho, sustituido por la sangre. Otro partido notable con y sin balón.

Sienra

|6| Midió mal en el penalti, pero la segunda amarilla fue seguramente excesiva.

Lucas Alcázar

|7| Buena actuación en el carril izquierdo hasta el durísimo choque con Alberto.

Gerenabarrena

|7| Mandó en la primera mitad y rozó el gol. Sufrió luego como único pivote.

Ronaldo Pompeu

|7| Jugó bien mientras le duró el fuelle. Relevado.

Mabil

|6| Alguna buena acción, pero por debajo del resto.

Cipenga

|7| Irregular, perdió algún balón de más, pero apareció para crear el gol de Brignani en una gran acción de desequilibrio en la banda.

Cala

|7| Generó numerosas ocasiones y se multiplicó en inferioridad en todo el campo, en ataque y en defensa.

Camara

|7| Dominó en el primer acto, superior a los zagueros locales, pero Horkas le negó el gol. Sujetado después. Vio la quinta amarilla y no jugará contra el Racing.

También jugaron

Raúl Sánchez | 6 |. Le costó. Acabó achicando de lateral izquierdo.

Suero | 7 |. Picotazos. Soltó un duro disparo desde la frontal.

Jakobsen | 6 |. Algo tibio en ataque. Se aplicó para defender al final de pivote.

Álvaro | 6 |. Peleón en punta. Siempre rasca algo.

Brignani | 7 |. Gol de oro. Recuperación, apertura, incorporación y remate.

Pablo Santiago | 6 |. Acabó de lateral por la derecha tras el 1-1.