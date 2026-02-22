El uno a uno del empate del Castellón en Las Palmas | Vota al mejor
Heroico empate de Brignani en el último suspiro (1-1)
Matthys
|7| Atento en las salidas y bien con el pie. Encajó de penalti el único gol.
Mellot
|7| Compitió de nuevo a un gran nivel. Regularidad y fiabilidad.
Alberto
|7| Terminó maltrecho, sustituido por la sangre. Otro partido notable con y sin balón.
Sienra
|6| Midió mal en el penalti, pero la segunda amarilla fue seguramente excesiva.
Lucas Alcázar
|7| Buena actuación en el carril izquierdo hasta el durísimo choque con Alberto.
Gerenabarrena
|7| Mandó en la primera mitad y rozó el gol. Sufrió luego como único pivote.
Ronaldo Pompeu
|7| Jugó bien mientras le duró el fuelle. Relevado.
Mabil
|6| Alguna buena acción, pero por debajo del resto.
Cipenga
|7| Irregular, perdió algún balón de más, pero apareció para crear el gol de Brignani en una gran acción de desequilibrio en la banda.
Cala
|7| Generó numerosas ocasiones y se multiplicó en inferioridad en todo el campo, en ataque y en defensa.
Camara
|7| Dominó en el primer acto, superior a los zagueros locales, pero Horkas le negó el gol. Sujetado después. Vio la quinta amarilla y no jugará contra el Racing.
También jugaron
Raúl Sánchez | 6 |. Le costó. Acabó achicando de lateral izquierdo.
Suero | 7 |. Picotazos. Soltó un duro disparo desde la frontal.
Jakobsen | 6 |. Algo tibio en ataque. Se aplicó para defender al final de pivote.
Álvaro | 6 |. Peleón en punta. Siempre rasca algo.
Brignani | 7 |. Gol de oro. Recuperación, apertura, incorporación y remate.
Pablo Santiago | 6 |. Acabó de lateral por la derecha tras el 1-1.
