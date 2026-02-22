Globeenergy, compañía líder en soluciones energéticas sostenibles con sede en Onda, lleva más de tres años apoyando al CD Castellón como patrocinador. Y, desde el verano de 2025, da nombre a la nueva ciudad deportiva del club albinegro, un complejo situado en el término municipal de Borriol, junto al Club de Campo del Mediterráneo (La Coma), en el que el primer equipo entrena desde el pasado mes de octubre.

La inauguración oficial de la instalación, que contó con la presencia de Alberto González, CEO del CD Castellón, y Roberto Peris, CEO de Globeenergy, sirvió para poner en valor la superficie aproximada de 122.000 metros cuadrados que abarca el proyecto y en el que, una vez finalicen las obras, habrá ocho campos de fútbol.

La Ciudad Deportiva Globeenergy avanza y consolida el proyecto del CD Castellón. / Mediterráneo

Cuatro de ellos serán de césped natural: los tres campos de la pradera, destinados al primer equipo y a los principales conjuntos de la estructura deportiva (Amateur, Primer Equipo Femenino y Juvenil A), y el Mini Estadi, donde disputarán sus encuentros estos equipos.

Modernas infraestructuras deportivas

El recinto incorporará además modernas infraestructuras deportivas, áreas de alto rendimiento y espacios destinados al fútbol base, reforzando el compromiso del club con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad. «Ver cómo la Ciudad Deportiva Globeenergy avanza con paso firme confirma que estamos ante un proyecto sólido y de largo recorrido», afirma Roberto Peris.

Traslado al campo 1

Actualmente, la Ciudad Deportiva Globeenergy se encuentra en una fase avanzada, con la zona de fútbol de élite ya finalizada y operativa. En los últimos días se ha realizado el traslado de la actividad desde el campo 3 ubicado junto al acceso desde el aparcamiento al campo 1, situado en la zona más próxima a los módulos de servicio.

Asimismo, la zona del portero ya está habilitada y las instalaciones técnicas, incluyendo los sistemas de iluminación, se encuentran en funcionamiento, consolidando progresivamente el complejo como entorno de trabajo para la actividad deportiva del club.

Empresas

Entre las empresas que participan en el desarrollo del complejo deportivo destaca Globeservice, responsable de la ejecución de los sistemas de iluminación y de las instalaciones eléctricas, aportando soluciones técnicas orientadas a la eficiencia energética, la fiabilidad operativa y la adecuación del entorno a los estándares del deporte profesional.

El presidente CD Castellón, Bob Voulgaris. / Mediterráneo

Sobre la siguiente fase de construcción en la Ciudad Deportiva Globeenergy, Bob Voulgaris, presidente del CD Castellón, explicó en el PPOdcast que la entidad de la capital de la Plana publica regularmente que «después de ese campo (el tercero), creo que vamos a trabajar en el edificio principal, así que ya no estaremos en estos edificios portátiles (donde graban la entrevista) y al mismo tiempo el Mini Estadi para el equipo B».