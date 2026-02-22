CD Castellón | El Racing vence al Burgos, pierde a Andrés Martín y recupera el liderato antes de visitar el SkyFi Castalia

Todos los focos volverán a iluminar al SkyFi Castalia en la próxima jornada. El coliseo albinegro albergará el gran partido de la jornada, entre los dos primeros clasificados de la categoría. El Racing ganó este domingo al Burgos (1-0) con un solitario tanto de Andrés Martín (que no jugará contra el Castellón al ver la quinta amarilla) y recuperó el liderato, un punto por delante de los orelluts.

Para este partido, el entrenador del Castellón recuperará a los mediocentros Barri y Doué, ausentes contra Las Palmas por sanción, pero perderá por idéntico motivo al defensa Sienra (expulsado) y al punta Camara (quinta amarilla). Siempre y cuando, claro está, no prospere un hipotético recurso por la segunda tarjeta del argentino.

Lucas y Alberto, ok

Quienes sí estarán disponibles para Pablo Hernández son los defensas Alberto Jiménez y Lucas Alcázar. Ambos chocaron sus cabezas en un lance del juego, y el lateral quedó algo conmocionado, pero según informa el club ya está recuperado y hoy viajó de vuelta con el resto de la expedición. La plantilla descansa mañana y regresará el martes a los entrenamientos.

El SkyFi Castalia, a por el lleno

Cabe recordar que la expectación con el Castellón-Racing es máxima. No en vano, las entradas están oficialmente agotadas desde la semana pasada. Solo saldrán a la venta aquellos asientos que vayan liberando los abonados. El SkyFi Castalia apunta al primer lleno de la temporada, con el liderato en juego, el sábado a las 21.00 horas.