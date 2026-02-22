La crónica | El Castellón B se doctora en el Estadi Olímpic de Terrassa con una goleada (1-4)

Un Castellón B muy serio, ambicioso y letal le asestó varios golpes en la línea de flotación a un Terrassa que cuando quiso echarle mano al equipo de Óscar López se llegó duros golpes. Una primera parte encomiable que acabó 0-2 (engañoso, pudo haber sido mayor la renta). Y en la segunda parte cuando hubo unos minutos de dudas y los egarenses se aceraron al marcador, y tras fallar un penalti, llegaría el 1-3 con el sello de un extraordinario Isi Angulo.

Jacobo de Oro, con un gol y dos asistencias, brilló en el triunfo del Castellón B / Juan Francisco Roca

Unos muy completos 45 minutos del filial albinegro le bastaron para encarrilar el marcador, aunque le quedaban otro 45 en el segundo tiempo para ampliar la renta o sufrir como es de costumbre en esta categoría. Marcos Montero y Alberto de Oro pusieron en ventaja a una escuadra albinegra que mereció mayor renta, pues Rubén Catalá tuvo en sus botas el 0-3 en el minuto 27. En la segunda parte los locales salieron a por todas, recortaron la ventaja, reactivaron a la escuadra albinegra que incluso con 1-2 erró un penalti (Carlos Segura). Poco después un pase de Jacobo a Isi Angulo acabó con el 1-3 que dejó tocado y hundido al Terrassa. La faena la remató Miguelón Ferrer en el tiempo extra.

Toni Gabarri regresó al equipo y completó una extraordinaria actuación. / Juan Francisco Roca

A por todas

La salida del Castellón B fue francamente buena. En el minuto 3 Isi Angulo avisó de sus intenciones, pero su remate murió en las manos del portero local Marcos Pérez. Y seis más tarde el que volvió a avisar fue el mediocentro Marcos Montero, desde la frontal, pero el cuero salió por encima del larguero. Dos toques de atención.

El tercero acabó con el balón al fondo de las mallas. Carlos Segura le cedió el balón a Marcos Montero en la frontal del área y este, de potente derechazo, estableció el 0-1 en el minuto 16. Saboreando aún el gol, llegó el segundo que fue obra del madrileño Jacobo de Oro, tras un error de la defensa egarense, y su zurdazo desde la frontal significó el 0-2.

Exhibición de poderío de un CD Castellón B que sumó un triunfo rotundo en Terrassa. / CD Castellón

El Terrassa, muy impreciso, tuvo un par de llegadas. Hizo peligro en un saque de esquina en la recta final del primer tiempo, pero solo fue un susto. Mejor ocasión fue la de Rubén Catalá en el minuto 27, pero su potente chut salió por encima del larguero. Así que al descanso se llegó con un ilusionante 0-2.

Segunda parte

El segundo tiempo arrancó con triple cambio en el Terrassa. Entre que el CD Castellón no fue el de la primera parte y que los locales pusieron toda la carne en el asador (con cuatro delanteros), en el minuto 55 Dano Lourens recortó la diferencia y le traspasó los nervios a los ‘orelluts’. Minutos peligrosos para los albinegros.

Pudo haber cerrado el partido el Castellón B en el minuto 68 con un penalti por manos de un defensa local a centro de Jorge Domingo. Lanzó el ariete ondense Carlos Segura y el portero le adivinó la intención. Enésimo penalti que no aprovecha el goleador del filial. Eso no minó la esperanza castellonense. En el minuto 74 una gran asistencia de Jacobo de Oro a Isi Angulo acabó con el balón al fondo de las mallas (1-3). Y el tiempo de descuento Miguelón Ferrer puso el broche final con el 1-4.

Ficha técnica:

-1- Terrassa: Marcos Pérez; Reche (Álvaro, min. 75), Beamonte, Shouten, Mario Domínguez; Castañeda (Lourens, min. 46), Jaime Barrero; Larrauri (Guti, min. 46), Sergio Cortés, Nahuel Arroyo (Casti, min. 75); y Larry (Van den Heerik, min. 46).

-4- Castellón B: Sergi Torner; Alcira (Charbel, min. 59), Sellés, Fadel, Isi Angulo (Dennis Almiñana, min. 77); Jacobo de Oro, Gabarri, Montero (Zom a Zom, min. 87), Segura; Nico Font (Jorge Domingo, min. 59) y Rubén Catalá (Miguelón, min. 59).

Goles: 0-1. Min. 16: Montero. 0-2. Min. 20: Jacobo. 1-2. Min. 55: Lourens. 1-3. Min. 74: Isi Angulo. 1-4. Min. 93: Miguelón Ferrer.

Árbitro: Manuel Ramírez Marco (Zaragoza). Amonestó al local Cortés; y a los visitantes Alcira y Miguelón.

Campo: Estadi Olímpic.

Entrada: 800 espectadores.