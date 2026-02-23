¿Castellón, Racing o Almería? Este es el favorito para ganar LaLiga Hypermotion según las casas de apuestas

El CD Castellón y el Racing de Santander se miden este sábado a las 21.00 horas en uno de los partidos grandes de la temporada en LaLiga Hypermotion. El conjunto albinegro, tras el heroíco empate ante Las Palmas, ha perdido el liderato pero sigue segundo, en puestos de ascenso directo, con el Almería a un solo punto. En cuarto lugar con 46 queda el Deportivo de la Coruña, que también ganó su partido contra el Eibar. En estos momentos, tras 27 partidos y a falta de 15 jornadas, cerrarían el play-off el Málaga (42) y Las Palmas (41) con el Córdoba (41), el Sporting (41) y el Burgos (40) metidos de llenos en la pelea.

¿Qué decían las apuestas en agosto?

Es curioso como ha cambiado la película, ya que en agosto, los favoritos eran los recién descendidos... que ni mucho menos están en la pelea. Según las cuotas consultadas, el Leganés y el Valladolid (con 6 por euro apostado), eran los grandes favoritos a ganar LaLiga. Los pepineros ocupan la 14ª posición y los pucelanos están en descenso. El tercer favorito también fue otro descendido, Las Pallmas (7 a 1), el último rival del Castellón, que ocupa puestos de promoción pero está a ocho del líder. El cuarto, era el Almería (9 a 1), que sí está en la lucha por el ascenso directo).

En el siguiente peldaño apareciía nutrido grupo de candidatos. A saber: Cádiz, Eibar, Granada y Racing de Santander, cuya primera plaza se paga entre 13 y 15 euros por euro apostado.. En esta franja destaca la aparición de dos equipos que subieron en 2024, el mismo año que el Castellón: Deportivo de la Coruña (17 a 1) y Málaga (19). Ambos están en la pelea.

Más allá de los 20 euros por euro apostado aparecía otro grupo de clubs: Albacete, Burgos y Sporting de Gijón (21). El siguiente peldaño fue del Castellón (26), que está a la altura del recién ascendido Ceuta, del Córdoba y del Huesca. Un Castellón que está rompiendo todos los pronósticos. De hecho, solo estaban por detrás el Real Zaragoza (34 a 1), el Mirandés (que rozó el ascenso la temporada pasada) y el filial de la Real Sociedad (51). Por último dos novatos en la categoría: el Andorra y la Cultural Leonesa (67).

Los aficionados del Castellón en el estadio de Las Palmas, celebrando el empate. / LALIGA HYPERMOTION

¿Y qué dicen tras 27 jornadas y con el Castellón en ascenso directo?

A estas alturas, llegando a finales de febrero, las cosas han cambiado mucho. El principal favorito a ganar LaLiga Hypermotion es el Racing de Santander, con una cuota de 3.25... con el Castellón en segunda posición (4 a 1). En tercer lugar aparece pegado el Almería, entre 4 y 5 por euro apostado. Ya en otro vagón está el Deportivo de la Coruña (9 a 1), el Málaga (13 a 1), el Córdoba (15 a 1) o Las Palmas (17 a 1). De este modo, ya sea en la primera o segunda posición, el equipo de Pablo Hernández es uno de los tres favoritos al ascenso directo.

Favorito ante el Racing este sábado

Por otro lado, hay que destacar que el Castellón es favorito para el duelo del próximo sábado ante el Racing. La victoria albinegra está en torno al 1.70 y la del Racing supera los 4 euros. Sin embargo, esto son solo algoritmos y predicciones, luego hay que demostrarlo sobre el césped e influyen muchísimos aspectos. Pero la realidad es que el Castellón ya es uno de los claros candidatos a subir a Primera División. Así lo dicen sus resultados y sobre todo, su estilo de juego que está siendo dominante en la categoría.