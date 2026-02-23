Conexión Orellut | El CD Castellón arranca un valioso empate en Las Palmas y ya espera al líder en Castalia

En Conexión Orellut analizamos el heroico empate del CD Castellón en Gran Canaria, con gol de Brignani en el tiempo de descuento y jugando con un hombre menos tras la expulsión de Sienra.

Desgranamos las claves de un punto de carácter que vuelve a demostrar la fortaleza competitiva del conjunto albinegro. Con José Luis Gual, Rafa Escrig, Patricia Campos e Israel Matamala, además del análisis de métricas y datos con David Jorques.

