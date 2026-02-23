Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón arranca un valioso empate en Las Palmas y ya espera al líder en Castalia
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos el heroico empate del CD Castellón en Gran Canaria, con gol de Brignani en el tiempo de descuento y jugando con un hombre menos tras la expulsión de Sienra.
Desgranamos las claves de un punto de carácter que vuelve a demostrar la fortaleza competitiva del conjunto albinegro. Con José Luis Gual, Rafa Escrig, Patricia Campos e Israel Matamala, además del análisis de métricas y datos con David Jorques.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
