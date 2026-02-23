Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conexión Orellut | El CD Castellón arranca un valioso empate en Las Palmas y ya espera al líder en Castalia

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón defiende el liderato en Las Palmas con cambios obligados en la &quot;sala de máquinas&quot;

El CD Castellón defiende el liderato en Las Palmas con cambios obligados en la "sala de máquinas" / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos el heroico empate del CD Castellón en Gran Canaria, con gol de Brignani en el tiempo de descuento y jugando con un hombre menos tras la expulsión de Sienra.

Escúchalo en Spotify

Desgranamos las claves de un punto de carácter que vuelve a demostrar la fortaleza competitiva del conjunto albinegro. Con José Luis Gual, Rafa Escrig, Patricia Campos e Israel Matamala, además del análisis de métricas y datos con David Jorques.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

