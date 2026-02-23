Encuesta | ¿Es el actual el mejor CD Castellón que has visto?

Por primera vez en décadas, el albinegrismo ve posible un ascenso a Primera División. La extraordinaria temporada del CD Castellón de Pablo Hernández y Bob Voulgaris ha abierto el debate entre la afición. ¿Es este el mejor Castellón que hemos visto?

La respuesta, obviamente, depende en buena medida de la edad del espectador, pero ciertamente el nivel de juego exhibido, y la evolución del fútbol en los últimos años, invita a pensar que quizá nunca ha jugado como ahora ningún Castellón.

Eso sí, a lo largo de la historia, el club orellut ha competido varias veces en Primera División. Brilló el equipo de los años 40, que llegó a terminar una Liga en cuarta posición, entre otros logros. En la memoria perdura también el de Lucien Muller en los años 70, que encadenó un ascenso, una quinta plaza en Liga y el subcampeonato de Copa. El tercer ascenso llegó en 1981, aunque fue efímero. El último, el del Castellón de Luiche, se remonta a 1989. Desde 1991, el Castellón no regresa a la categoría con la que sueña ahora.