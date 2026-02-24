El CD Castellón recurre la segunda amarilla de Agustín Sienra

El CD Castellón ya prepara el partidazo del sábado en el SkyFi Castalia. El equipo de Pablo Hernández, segundo a un punto de la cabeza, recibe al Racing, actual líder del campeonato. En un partido como este todo cuenta, incluso lo que ocurre antes de que el árbitro señale el comienzo.

En ese sentido, el Castellón ha movido ficha en los despachos y ha recurrido la segunda amarilla que conllevó, en el duelo contra la UD Las Palmas, la expulsión de Agustín Sienra. El zaguero argentino había sido amonestado en la primera mitad en una acción con Viti que no admite discusión, y que significó el penalti del 1-0. Caso contrario es el de la falta a Pezzolesi que dio pie a la segunda tarjeta, minutos antes del heroico empate de Brignani, donde asoma la controversia.

Camara será baja

Así lo protestó Sienra en el campo y así lo considera el Castellón ahora, que ha presentado recurso por los cauces reglamentarios. En caso de que prospere el movimiento, Sienra estaría a disposición de Pablo Hernández para jugar el sábado en el SkyFi Castalia. No así el delantero Ousmane Camara, que vio la quinta amarilla y cumplirá ciclo de sanción tras aplaudir al árbitro. En principio, la única baja por lesión es de larga duración, la del mediapunta Douglas Aurélio.

¿Qué pone en el acta?

El colegiado del encuentro, José Antonio Sánchez Villalobos, justificó así las tarjetas en el acta del partido.

