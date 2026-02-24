El CD Castellón recurre la segunda amarilla de Agustín Sienra
En caso de que prospere el movimiento, el defensa argentino podrá jugar el sábado contra el Racing (21.00 horas)
El CD Castellón ya prepara el partidazo del sábado en el SkyFi Castalia. El equipo de Pablo Hernández, segundo a un punto de la cabeza, recibe al Racing, actual líder del campeonato. En un partido como este todo cuenta, incluso lo que ocurre antes de que el árbitro señale el comienzo.
En ese sentido, el Castellón ha movido ficha en los despachos y ha recurrido la segunda amarilla que conllevó, en el duelo contra la UD Las Palmas, la expulsión de Agustín Sienra. El zaguero argentino había sido amonestado en la primera mitad en una acción con Viti que no admite discusión, y que significó el penalti del 1-0. Caso contrario es el de la falta a Pezzolesi que dio pie a la segunda tarjeta, minutos antes del heroico empate de Brignani, donde asoma la controversia.
Camara será baja
Así lo protestó Sienra en el campo y así lo considera el Castellón ahora, que ha presentado recurso por los cauces reglamentarios. En caso de que prospere el movimiento, Sienra estaría a disposición de Pablo Hernández para jugar el sábado en el SkyFi Castalia. No así el delantero Ousmane Camara, que vio la quinta amarilla y cumplirá ciclo de sanción tras aplaudir al árbitro. En principio, la única baja por lesión es de larga duración, la del mediapunta Douglas Aurélio.
¿Qué pone en el acta?
El colegiado del encuentro, José Antonio Sánchez Villalobos, justificó así las tarjetas en el acta del partido.
EL LIDERATO EN JUEGO
El SkyFi Castalia albergará el sábado, a partir de las 21.00 horas, el duelo directo entre el Racing de Santander, actual primer clasificado con 50 puntos, y el CD Castellón, segundo clasificado con 49.
En el caso de un empate, el Castellón podría quedar relegado a la tercera plaza si el Almería, que es el que ahora la ocupa con 48 puntos, gana el viernes en su visita al Albacete, porque empataría a 51 con el Racing.
El Racing de Santander recuperó este domingo el liderato tras su victoria (1-0) ante el Burgos al aprovechar el empate (1-1) del Castellón en Las Palmas. Los albinegros aspiran a recuperar el primer puesto que han tenido durante una semana, tras más de 33 años sin situarse como líderes de Segunda, pero para lograrlo solo les vale derrotar al Racing de Santander.
Y LA DIFERENCIA DE GOLES
Además, castellonenses y cántabros se juegan el 'gol average', que podría ser decisivo de cara al final del campeonato. El 3-1 con el que terminó la jornada inaugural que se disputó en El Sardinero le da ventaja al Racing, con lo que el Castellón necesitaría vencer por dos goles de diferencia para neutralizarlo y por tres para darle la vuelta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
- Voulgaris y el Castellón, un éxito que trasciende fronteras
- Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
- En directo | Castellón-Dépor
- Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia
- Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato
- Los nombres del día en el mercado de fichajes del CD Castellón