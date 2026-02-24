La previa | Castellón B-Barcelona At.: bonito duelo de filiales en Gaetà Huguet

El CD Castellón B y el Barcelona Atlètic se ponen al día este miércoles (17.30 horas) en las instalaciones deportivas Gaetà Huguet, en partido aplazado en su día por el nivel rojo de alerta por fuertes rachas de viento en toda la provincia de Castellón. No es la mejor hora de cara al aficionado, pero es lo que hay y en juego habrá tres puntos muy importantes para ambas escuadras.

El filial albinegro afronta esta cita tras hacer una exhibición ofensiva en el campo del Terrassa, donde se impuso por 1-4, lo que significó una gran dosis de confianza y autoestima para afrontar esta semana dos importantes partidos. El de esta tarde frente a un rival de mucho peso como es el filial del Barcelona, entrenado por Juliano Belletti, más el que afrontará el próximo sábado, también como local, frente al actual líder de la categoría, el Poblense (16.00 horas).

Todos disponibles

Para este partido el CD Castellón B, teóricamente, debería disponer de todos sus efectivos, siendo la única duda el extremo Enric Gisbert que está en la reca final de su recuperación. No hay más lesionados, ni tampoco sancionados y, al parecer, Guillem Terma que este fin de semana estuvo citado con el primer equipo volverá al filial.

El Barcelona Atlètic llega con muchas dudas por futbolistas que arrastran molestias: Anaya, Gistau, Dani Rodríguez, Pacífico, Roger, Barberá, Aziz, Landry, Ibrahim y Nomoko, más los lesionados Jofre Torrents y Óscar Gistau.

Posible once del Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Fadel, Sellés, Alcira; Jacobo de Oro, Toni Gabarri, Marcos Montero; Carlos Segura, Rubén Catalá e Isi Angulo.