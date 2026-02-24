¿Cómo puedes conseguir una entrada para el Castellón-Racing de Santander?

El Estadio SkyFi Castalia se prepara para una auténtica final por el liderato de la LaLiga Hypermotion. Este sábado, 28 de febrero del 2016, (21.00 horas) no es un partido más: es el duelo que puede devolver al Castellón a lo más alto frente al Racing de Santander, que llega primero con 50 puntos, solamente uno por encima de los albinegros. Ganar significa recuperar el trono. No hay más.

El empate, en cambio, podría complicarlo todo, si el Almería cumple en su cita previa, por lo que el objetivo está claro: salir a por la victoria desde el primer minuto. El SkyFi Castalia tiene que ser una olla a presión para empujar al equipo orellut hacia un triunfo que mantenga vivo el sueño del ascenso.

La primera jornada

Además, hay cuentas pendientes. El 3-1 de la primera vuelta en El Sardinero da ventaja a los cántabros en el golaveraje, así que el Castellón necesita ganar por dos goles para igualarlo y por tres para darle la vuelta. Un reto mayúsculo, pero también una oportunidad perfecta para demostrar que este equipo va en serio. Muy en serio.

La afición ya ha respondido y el ambiente promete ser espectacular. Más que tres puntos, está en juego el orgullo, el liderato y la ilusión de toda una ciudad que vuelve a creer. Todo el mundo quiere estar, además, en una noche tan señalada. El club ya notificó, la semana pasada, que no quedaban entradas a la venta, por lo que el no hay billetes es más real que nunca, tras vender más de 1.500 entradas localidades en las 24 horas posteriores a la apertura del plazo.

Gabriel Utiel

«Hola, busco entrada para el sábado, sin importar zona...». Es el mensaje tipo en grupos de WhatsApp, Telegram y demás. La demanda es tal, que esta vez podrían llenarse más de un Castalia.

Hace unos días, el Castellón informaba de que había agotado todas las entradas para el partido ante el Real Racing Club en el SkyFi Castalia. Más de 1.500 localidades generales se vendieron en menos de 24 horas y también se agotaron las VIP, registrando la mayor demanda de la temporada.

Por ello, recordaba que las entradas que liberen los abonados se pondrán automáticamente a la venta y animaba a hacerlo con antelación para evitar casos como el vivido ante el RC Deportivo de La Coruña.

Entre las experiencias VIP destaca la compra de la camiseta usada y firmada por un jugador tras el encuentro, que ha alcanzado cifras récord. Además, el Carnet Albinegre suma ya más de 600 nuevas altas, que se añaden a las más de 200 renovaciones previas a enero, reflejando el fuerte compromiso de la afición.

El club agradecía la respuesta y se preparaba para otra gran noche con ambiente de gala en Castalia.

Se busca una entrada donde sea

La oportunidad lo merece.