Lo que el Racing pierde en la visita al Castellón: 25 goles y siete asistencias al traste, la baja del 'Mbappé de Segunda'...

El liderato de la LaLiga Hypermotion estará en juego este sábado (28 de febrero del 2026), a las 21.00 horas, en el SkyFi Castalia, escenario de un enfrentamiento directo entre el Racing de Santander (primero con 50 puntos) y el CD Castellón, que le sigue con 49. El choque puede provocar un cambio en lo más alto de la clasificación, aunque un empate no garantiza a los albinegros mantener la segunda plaza, si la UD Almería, tercero con 48, gana previamente en su visita al Albacete Balompié.

El conjunto cántabro llega como líder después de imponerse por la mínima al Burgos CF (1-0) y beneficiarse del destacado empate del Castellón ante la UD Las Palmas, en el Estadio de Gran Canaria (1-1). Los orelluts, que volvieron a ocupar el primer puesto durante una semana tras más de tres décadas sin hacerlo en Segunda División, buscan ahora recuperarlo, aunque para ello están obligados a sumar los tres puntos.

Más allá de la clasificación, el duelo también tendrá impacto en el golaveraje particular. El 3-1 de la primera vuelta en El Sardinero favorece al Racing, por lo que el Castellón necesitará ganar por dos goles para equilibrarlo y por tres para superarlo.

Así llega el adversario

El Racing de Santander comparecerá, el sábado a las 21.00 horas en el SkyFi Castalia, sin su mejor jugador: Andrés Martín.

Autor de 13 goles, el conjunto cántabro, gracias al acierto cara a puerta del atacante sevillano, ha sumado 14 puntos. El último, el domingo en los Campos de Sport de El Sardinero contra el Burgos (1-0), encuentro en el que vio una tarjeta amarilla por protestar, lo que le hace perderse el atractivo pulso por el primer puesto.

Andrés Martín, por tanto, está a la altura, en las dos principales categorías del fútbol español, de Kylian Mbappé, pues el francés encabeza el ránking de principales artilleros de LaLiga EASports con 23 tantos, con los que el Real Madrid ha obtenido 15 puntos.

No es el único

El Racing está especialmente mermado en la delantera. No solo por la importantísima ausencia de Andrés Martín, sino por las bajas por lesión de otros tres atacantes más, una de las razones por las que los montañeses han ralentizado su marcha.

Así, José Alberto López tampoco puede contar con Asier Villalibre, cuyo regreso no está previsto antes de marzo. De igual forma, Juan Carlos Arana, con una destacado percance muscular, estará también más de un mes alejado de los terrenos de juego. Peor es la situación de Manex Lozano, cedido por el Athletic Club en el mercado de invierno pero que ya ha dicho adiós a la temporada por una grave lesión de rodilla.

Sin ellos, el Racing pierde la friolera de 25 goles y siete asistencias, la producción ofensiva que capitalizan entre los cuatro.

Una duda y un regreso

El central Pablo Ramón completaría el cupo de bajas del Racing frente al Castellón, tras haberse perdido las tres últimas jornadas.

El centrocampista Gustavo Puerta, sancionado contra el Burgos, sí estará en el SkyFi Castalia.

Tres cifras que deja el Las Palmas-Castellón

17. Por vez primera en un partido oficial liguero, el Castellón jugó con esta crifra de jugadores. 17. Balones recuperados por Alberto Jiménez en 89 minutos, repitiendo, por segunda jornada seguida, en este apartado.