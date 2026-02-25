Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?

Como demostró en la victoria contra el Deportivo de la Coruña, el CD Castellón está preparado para las emociones fuertes. El equipo de Pablo Hernández se encuentra en un escenario desconocido durante décadas: en la pelea por el ascenso a Primera. En el largo camino de regreso, conquistado paso a paso, asoma un momento especial este sábado, a las 21.00 horas y en el SkyFi Castalia. El albinegrismo se cita para arropar al equipo orellut en el duelo contra el Racing.

El encuentro tiene todos los elementos que elevan el fútbol a asunto memorable. El Castellón empieza la jornada en la segunda posición, a un punto del Racing, que es el líder. Desde la semana pasada, además, se agotaron las entradas. Con todo vendido, solo se pueden ir comprando las butacas que van liberando los abonados. Es decir: partidazo y ambientazo.

Se espera, por lo tanto, un ambiente festivo en el Estadio SkyFi Castalia, una especie de aperitivo para las cercanas fiestas de la Magdalena, y un ensayo general para lo que está por venir en primavera.

El Racing no estará solo

El Castellón tendrá enfrente a uno de los máximos candidatos al ascenso. El Racing de Santander ya anduvo cerca de subir el curso pasado, y llegó hasta el play-off. En este, ha confirmado las expectativas con un gran rendimiento. Tiene bajas importantes, sobre todo en ataque (Andrés Martín, Arana, Manex...), pero el potencial de los cántabros sigue siendo sobresaliente. Además, estará arropado por medio millar de aficionados en la grada visitante.

El Castellón envió 550 entradas y el Racing ha tenido 502 peticiones. Las 448 restantes, según las fuentes consultadas, no podrán salir a la venta por motivos de seguridad.

La racha en el SkyFi Castalia

La unión entre la afición albinegra y el equipo orellut está siendo una de las claves del extraordinario rendimiento de los de Pablo Hernández cuando juegan como locales. «No es casualidad», aseguró el propio entrenador, agradeciendo el apoyo de la afición, recientemente en sala de prensa.

El Castellón encadena ocho victorias en el SkyFi Castalia. La racha comenzó con la sufrida remontada al Málaga (2-1) y se ha prolongado con triunfos sobre la Real Sociedad B (5-4), Las Palmas (1-0), Mirandés (3-1), Huesca (4-1), Leganés (2-0), Andorra (2-0) y Dépor (2-0) El domingo, contra el Racing, quiere escribir otro capítulo de la misma historia.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de abonados del CD Castellón

El mapa de los abonados ‘orelluts’ y la lista de espera para ampliarlo Durante el verano, y como ya es norma, el CD Castellón anunció el sold out de los 13.700 abonos disponibles. El mapa de los abonos, según la base de datos del propio club, (consultar gráfico) se extiende por la práctica totalidad de la provincia. El Castellón cuenta también con abonados en muchas provincias del resto del país, e incluso con algunos en el extranjero (Bélgica, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido...). Una gran familia, la albinegra, que está con ganas de crecer. De hecho, la lista de espera para conseguir abono de la próxima temporada ya cuenta con centenares de interesados. La única manera de acceder a ella es el Carnet Albinegre, disponible en la web oficial del club.