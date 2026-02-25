El motivo por el que el Comité de Disciplina no perdona a Sienra para el Castellón-Racing
El central argentino, expulsado por doble amonestación en Las Palmas, será baja, al igual que Ousmane Camara
El CD Castellón ya prepara a fondo el partidazo del sábado (21.00 horas) en el SkyFi Castalia. El equipo de Pablo Hernández, segundo a un punto de la cabeza, recibe al Real Racing Club de Santander, actual líder del campeonato. En un partido como este todo cuenta, incluso lo que ocurre antes de que el árbitro señale el comienzo.
En ese sentido, el Castellón había movido ficha en los despachos y había recurrido la segunda amarilla que conllevó, en el duelo contra la UD Las Palmas, la expulsión de Agustín Sienra. El zaguero argentino había sido amonestado en la primera mitad en una acción con Viti Rozada que no admite discusión, infracción que significó el penalti del 1-0. Caso contrario es el de la falta a Valentín Pezzolesi que dio pie a la segunda tarjeta, minutos antes del heroico empate de Fabrizio Brignani, donde asomaba la controversia.
Camara será baja
Así lo protestó Sienra en el campo y así lo considera el Castellón ahora, que presentó un recurso por los cauces reglamentarios. En caso de que hubiese prosperado el movimiento, Sienra estaría a disposición de Pablo Hernández para jugar el sábado en el SkyFi Castalia. No así el delantero Ousmane Camara, que vio la quinta amarilla y cumplirá ciclo de sanción tras aplaudir al árbitro. En principio, la única baja por lesión es de larga duración, la del mediapunta Douglas Aurélio.
¿Qué pone en el acta?
El colegiado del encuentro, José Antonio Sánchez Villalobos, justificó así las tarjetas en el acta del partido.
La resolución
No obstante, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con un partido Agustín Sienra, expulsado por doble amonestación en el empate a uno en Las Palmas.
Pese a las alegaciones del Castellón, que entendía que no había contacto en la falta que acarrea la segunda amarilla, la resolución de dicho órgano señala que «sí es patente, para este comité, la existencia del contacto entre los dos jugadores, no pudiendo este comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada».
Además, ratificó la ausencia del atacante Ousmane Camara, en su caso por cumplir ciclo; al igual que la de Andrés Martín, delantero del Racing.
Pincha aquí para más información.
Ausencias importantes en un partido importante.
EL LIDERATO EN JUEGO
El SkyFi Castalia albergará el sábado, a partir de las 21.00 horas, el duelo directo entre el Real Racing Club de Santander (actual primer clasificado con 50 puntos) y el CD Castellón, segundo clasificado con 49.
En el caso de un empate, el Castellón podría quedar relegado a la tercera plaza si el Almería, que es el que ahora la ocupa con 48 puntos, gana este viernes en su visita al Albacete, porque empataría a 51 con el Racing.
El Racing de Santander recuperó este domingo el liderato tras su victoria (1-0) ante el Burgos al aprovechar el empate (1-1) del Castellón en Las Palmas. Los albinegros aspiran a recuperar el primer puesto que han tenido durante una semana, tras más de 33 años sin situarse como líderes de Segunda, pero para lograrlo solo les vale derrotar al Racing de Santander.
LA DIFERENCIA DE GOLES
Además, castellonenses y cántabros se juegan el golaveraje, que podría ser decisivo de cara al final del campeonato. El 3-1 con el que terminó la jornada inaugural que se disputó en El Sardinero le da ventaja al Racing, con lo que el Castellón necesitaría vencer por dos goles de diferencia para neutralizarlo y por tres para darle la vuelta.
