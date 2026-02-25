La crónica del Castellón B-Barcelona Atlètic: reparto de puntos en Gaetà Huguet en un partido que tuvo de todo (2-2)

Al CD Castellón B se le volvió todo en contra al filo del descanso cuando el colegiado cobró penalti a favor del Barcelona Atlètic con 2-0 en el marcador. No era lo mismo iniciar la segunda parte con una buena renta que con el marcador apretado. A todo ello, nada más comenzar la segunda parte, los albinegros se quedaron con 10 efectivos. El filial azulgrana se creció y empató, pero el último cartucho (un penalti a favor en el minuto 88) fue desaprovechado por el goleador Carlos Segua. El balón se estrelló en el poste, como el tiro de Font en el minuto 96. Al final, empate a dos.

Un buen arranque de los albinegros les permitió cobrar ventaja en el marcador cuando apenas se habían disputado 17 minutos de juego. El encuentro arrancó con un ritmo muy alto y ahí salió ganando el equipo albinegro, que tuvo 25 minutos primorosos ante un filial azulgrana muy errático. Ambicioso y valiente.

Antes de caer el minuto 7, el manchego Isi Angulo lanzó un balón bombeado y tras tocar en Campos el balón se alojó al fondo de las mallas. Alegría inmensa en el abarrotado Gaetà Huguet. En pleno acoso albinegro, superado el cuarto de hora, la asistencia del inconmensurable Isi Angulo a Rubén Catalá significó el 2-0 porque el de Alcoi no perdonó.

Se gustaba el Castellón B y, mientras buscaba el 3-0, el árbitro zaragozano señaló penalti de Ismael Fadel en el minuto 38 y desde los once metros el benicarlando Brian Fariñas recortó la diferencia, y con el 2-1 se llegó al intermedio.

Segundo tiempo

Se complicó todo en el minuto 51 cuando el central valenciano del Castellón B, David Sellés, vio la segunda amarilla. Mucho tiempo por delante y un marcador muy apretado. Fue cuando el Barcelona Atlètic empezó a tener más presencia en el partido. Empezaba a llegar a la portería de Sergi Torner.

El filial apretó los dientes y sin dejar de mirar la portería azulgrana, buscó ese 3-1 que le hubiese dado más tranquilidad. Y lo que se veía venir llegó en el minuto 86 con el gol de Guille Fernández. Con ese 2-2, un minuto después, el colegiado señaló penalti a favor de los albinegros y el tiro de Carlos Segura se estrelló en el palo, como Nico Font estrelló un trallazo al palo derecho en el minuto 96. Un palo muy duro.

Pablo Hernández, en la grada de Gaetà Huguet en el Castellón B-Barcelona Atlètic. / JUAN FRANCISCO ROCA

Ficha técnica

Castellón B: Sergi Torner; Fadel, Sellés, Alcira; Willmann (Charbel, min. 52), Montero (Jacobo de Oro, min. 52), Toni Gabarri, Guillem Terma; Isi Angulo (Font, min. 75); Carlos Segura (Migueló, min. 85) y Catalá.

Barcelona Atlètic: Kochen; Xavi Espart, Campos, Cortés, Oduro; Toni, Marqués, Fariñas (Guille Fernández, min. 64); Juan Hernández (Ureña, min. 46), Joaquín y Kluivert (Tunkara, min. 81).

Goles: 1-0. Min. 6: Isi Angulo. 2-0. Min. 17: Rubén Catalá. 2-1. Min. 39: Brian Fariñas. 2-2. Min. 86: Guillem Fernández.

Árbitro: Íber Almárcegui Bozal (aragonés). Amonestó a los locales Fadel, Toni Gabarri y Guillem Terma; y a los visitantes Oduro, Fariñas y Juan Hernández. Expulsó al local Sellés (min. 51) por doble amarilla y roja al también albinegro Alcira (min. 96).

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: Unos 1.600 espectadores.

