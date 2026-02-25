Del Pregó al Vítol: Horarios confirmados para los dos partidos del CD Castellón en las fiestas de la Magdalena
Ya son oficiales los horarios de los partidos contra la Real Sociedad B y el Sporting de Gijón
El CD Castellón recibirá este sábado al Racing de Santander (21.00 horas). El duelo del SkyFi Castalia, que enfrenta a los dos primeros clasificados de Segunda, será sin duda todo un aperitivo para las próximas fiestas de la Magdalena. Los albinegros ya conocen los horarios de los dos partidos que disputarán durante las fiestas.
El Castellón de Pablo Hernández afrontará dos citas marcadas en rojo en pleno corazón festivo, en un momento deportivo que invita a soñar a su afición con el ascenso a Primera División.
El primero de los compromisos llegará el sábado 7 de marzo, cuando el conjunto albinegro visite a la Real Sociedad B a partir de las 16.15 horas. Un horario vespertino que permitirá a muchos seguidores compatibilizar la cita con los primeros actos grandes de la semana magdalenera, como el Pregó.
El segundo partido
La segunda parada será todavía más especial. El domingo 15 de marzo, El Molinón acogerá uno de los duelos más atractivos del calendario: la visita del Castellón al Sporting de Gijón a las 21.00 horas. Un horario nocturno que añade un componente emocional evidente. El final del partido puede ser pirotécnico con el Vítol.
No habrá partido de Magdalena en el SkyFi Castalia, pero el Castellón volverá a estar muy presente en las fiestas.
