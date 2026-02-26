Conexión Orellut | El CD Castellón, decidido a coronar el ‘Tourmalet liguero’ como líder de Segunda

En Conexión Orellut analizamos la última hora del CD Castellón antes del decisivo duelo ante el Racing de Santander. Repasamos las altas y bajas, las novedades del rival y todas las claves de un partido que puede decidir el liderato de Segunda División.

Castalia ya ha colgado el cartel de sold out para un encuentro que promete máxima tensión y ambiente de ascenso.

Con José Luis Gual, Luis Pastor, Dani García, Manu Irún, Marcos Estruch y Arturo Herrera.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.