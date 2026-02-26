Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón, decidido a coronar el ‘Tourmalet liguero’ como líder de Segunda
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos la última hora del CD Castellón antes del decisivo duelo ante el Racing de Santander. Repasamos las altas y bajas, las novedades del rival y todas las claves de un partido que puede decidir el liderato de Segunda División.
Castalia ya ha colgado el cartel de sold out para un encuentro que promete máxima tensión y ambiente de ascenso.
Con José Luis Gual, Luis Pastor, Dani García, Manu Irún, Marcos Estruch y Arturo Herrera.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
- Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?
- Voulgaris y el Castellón, un éxito que trasciende fronteras
- En directo | Castellón-Dépor
- Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia
- Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato
- Fallece a los 89 años Pedro Alcañiz Ruiz, histórico capitán del CD Castellón