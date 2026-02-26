El España-Islandia de Castalia arranca con un amplio programa de actividades

Castellón comenzará este viernes, 27 de febrero del 2026, a vivir el ambiente previo al encuentro internacional que disputarán las selecciones femeninas de España e Islandia el próximo martes 3 de marzo en el SkyFi Castalia, a las 19.00 horas, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial Femenino de Brasil 2027.

Al igual que ya ocurriera semanas atrás con motivo de la celebración de la Supercopa de España, la ciudad acogerá durante estos días diferentes actividades paralelas destinadas a acercar el fútbol a la ciudadanía y a generar el mejor ambiente posible en torno a esta importante cita del combinado nacional dirigido por Sonia Bermúdez.

El arranque

Dentro de esta programación, los salones del Real Casino Antiguo acogerán este viernes la jornada deportiva Igualdad en el deporte y en la sociedad, un encuentro que reunirá, desde las 17.00 horas, a deportistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad castellonense con el objetivo de reflexionar sobre los avances logrados y los retos pendientes en materia de igualdad.

La jornada estará organizada por la Real Federación Española de Fútbol, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana y la concejalía de Deportes.

Impresiones

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha señalado que está "convencida de que Castellón se volcará con el partido de la selección española, que Castalia presentará un gran entrada y que los actos previos al encuentro contribuirán a crear un ambiente excepcional ”.

El programa comenzará con la mesa redonda titulada Retos de igualdad en la sociedad, en la que han participado la concejala de Deportes, Maica Hurtado, Elisabeth Breva Almerich (primera mujer en presidir una gestora de gaiatas) y Marisa Ribes (Premio Olimpia 2024), quienes compartirán sus experiencias personales y su visión sobre el papel de la mujer en distintos ámbitos de la sociedad.

Punto y seguido

A continuación, el protagonismo recaerá en el ámbito futbolístico con la mesa redonda Retos de igualdad en el deporte, que contará con la participación de:

Ruth García , exfutbolista internacional con la selección española, actual directora de fútbol femenino del Levante UD y miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol.

, exfutbolista internacional con la selección española, actual directora de fútbol femenino del Levante UD y miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Yolanda Parga , responsable del arbitraje femenino de la RFEF y también integrante de su junta directiva.

, responsable del arbitraje femenino de la RFEF y también integrante de su junta directiva. Patricia González, Peque , exjugadora profesional de fútbol sala e internacional con la selección española.

, exjugadora profesional de fútbol sala e internacional con la selección española. Andrés París , entrenador del Levante UD Femenino, quienes analizarán la evolución del fútbol femenino en los últimos años y los desafíos que todavía quedan por afrontar.

, entrenador del Levante UD Femenino, quienes analizarán la evolución del fútbol femenino en los últimos años y los desafíos que todavía quedan por afrontar. El acto será clausurado por el presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, poniendo el broche final a una jornada de reflexión y diálogo que forma parte de las actividades organizadas en los días previos al encuentro internacional.

