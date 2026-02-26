José Alberto López, técnico del Racing, no estará en el banquillo ante el Castellón por motivos de salud

José Alberto López, entrenador del Real Racing Club, no estará el sábado a las 21.00 horas en el SkyFi Castalia con su equipo, en su visita al CD Castellón, tras haber sido intervenido quirúrgicamente ayer, miércoles, de una complicación vascular.

En un comunicado, el club cántabro ha matizado que ha sido una operación quirúrgica programada que requirió asistencia en urgencias, aunque ha señalado que se encuentra "bien y en reposo".

José Alberto, en diciembre, antes de jugar contra el Cádiz. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Ha avanzado que durante la próxima semana será valorado nuevamente, para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria, aunque el club ha apuntado que el técnico asturiano permanecerá de baja médica durante los próximos días y no podrá acompañar al equipo en su desplazamiento a Castellón, por lo que el primer entrenador será Pablo Álvarez.

"Desde el club le deseamos una rápida recuperación y esperamos verle muy pronto liderando al equipo tal y como acostumbra", ha concluido el Racing, líder de la categoría.