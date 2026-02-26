Las cuatro noticias sobre el CD Castellón en la antesala del partidazo contra el Racing

Entrene sin novedades

El CD Castellón se ejercitó este jueves en la ciudad deportiva Globeenergy, en Borriol, con la vista puesta en el encuentro del sábado a las 21.00 horas contra el Racing. El entrenador albinegro, Pablo Hernández, tendrá las bajas por sanción de Camara y Sienra, y por lesión de Douglas Aurélio.

Galería | Entrenamiento del CD Castellón en la previa del duelo contra el Real Racing Club / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

Sigue el goteo de entradas

El SkyFi Castalia apunta al lleno para el duelo entre el segundo (Castellón) y el primer clasificado (Racing). Desde la semana pasada, solo se pueden adquirir aquellas entradas correspondientes a los asientos que los abonados vayan liberando. El plazo para liberar finaliza el mismo día del partido, dos horas antes del inicio.

Contra la Cultural, el lunes 23

LaLiga anunció los horarios de la jornada 31. El Castellón recibirá a la Cultural Leonesa el lunes 23 de marzo a las 20.30 horas. El calendario de partidos es el siguiente: este sábado en casa contra el Racing (21.00 horas), el sábado 7 de marzo visita a la Real B (16.15 horas) y el domingo 15 de marzo en Gijón contra el Sporting (21.00).

El míster del Racing, operado

José Alberto López, entrenador del Real Racing Club, no estará el sábado en el SkyFi Castalia con su equipo, en su visita al feudo del CD Castellón, tras haber sido intervenido quirúrgicamente de una complicación vascular.

Así lo explicó el Racing en un comunicado. El club cántabro matizó que fue una operación quirúrgica programada que requirió asistencia en urgencias, aunque señaló que José Alberto López se encuentra «bien y en reposo». También avanzó que durante la próxima semana será valorado nuevamente, para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria, aunque el club apuntó que el técnico asturiano permanecerá de baja médica durante los próximos días y no podrá acompañar al equipo en su desplazamiento a Castellón, por lo que el primer entrenador será su principal ayudante, Pablo Álvarez.