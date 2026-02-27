Castellón-Racing: Pablo Hernández avisa del líder y apunta la clave en el SkyFi Castalia

El SkyFi Castalia se prepara para una de esas noches que pueden empujar una temporada: este sábado, 28 de febrero del 2026, a las 21.00 horas. El CD Castellón recibe al Real Racing Club de Santander, líder de la categoría, en un duelo directo con sabor a examen y con un contexto que lo eleva por encima de la rutina: rival de arriba, cercanía en la clasificación y una afición que apunta a la mejor entrada del curso. En la previa, Pablo Hernández dejó claro que el partido “vale tres puntos como el resto”, pero asumió que, en lo emocional, tiene un peso especial.

El técnico albinegro puso el foco en lo que considera innegociable: sostener el nivel competitivo que ha consolidado al equipo en casa y le ha permitido atravesar 2026 sin conocer la derrota. “Nuestro primer objetivo es mantener el nivel de competitividad que estamos teniendo; eso nos acerca a la victoria”, explicó. Para Hernández, la clave pasa por seguir “sumando tres en Castalia con nuestra gente” y mantener una dinámica que alimenta la confianza partido a partido.

“No creo que el Racing venga a especular”

En su análisis del líder, el entrenador del Castellón no espera un planteamiento conservador pese a que el empate podría no ser un mal resultado para el Racing. “No creo que vengan a especular con el resultado, sino que vendrán a intentar sumar tres puntos, igual que lo vamos a hacer nosotros”, avisó. Pablo describió a su rival como un equipo con identidad clara y capacidad para imponer ritmo desde la presión: “Muchas veces nos va a presionar alto, salta muy bien a la presión y te obliga a jugar hacia atrás”.

Con ese escenario, el Castellón pretende “implantar nuestro juego” y llevar el encuentro al guion que le favorece. El de Rafalafena asumió la dificultad: “Tenemos un rival delante de mucha calidad, muy bien trabajado, que nos va a poner las cosas muy difíciles”.

Bajas y alternativas: “Para eso están las plantillas”

La semana llega con ausencias en ambos bandos, pero Hernández evitó que el foco se desvíe hacia las bajas. En el Racing, la ausencia del máximo goleador (y de más efectivos ofensivos) es relevante, aunque el técnico albinegro no cree que sea decisiva. “Es una baja importante para ellos, pero nosotros también tenemos bajas… esto le va a suceder a todos”, recordó, insistiendo en que no espera excusas por parte del rival: “Supongo que ellos no lo pondrán como excusa, como nosotros nunca hemos puesto como excusa las bajas; para eso están las plantillas”.

En clave castellonense, también valoró la baja de Ousmane Camara, titular en las últimas jornadas. Hernández no ocultó su peso, pero sí subrayó que no debe alterar la idea. “Confío plenamente en todos los jugadores de la plantilla… la idea del equipo va a ser la misma juegue quien juegue”, recalcó, apuntando que las características individuales cambian matices, no el plan general con y sin balón.

Gabriel Utiel

El momento de Brignani y la competencia interna

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Fabrizio Brignani, que ha aparecido en momentos importantes y ha ido ganando peso durante el curso. Hernández elogió su rendimiento y lo encuadró en un mensaje más amplio: la plantilla está respondiendo cuando le toca. “Está dando un grandísimo nivel… es bueno para todos tener varias opciones, que cuando falta uno por sanción o lesión, el que entra lo hace bien”, dijo, destacando la competencia interna como un factor que eleva el techo del equipo.

El estímulo de los 50 puntos

Con el calendario avanzando, el Castellón tiene la oportunidad de cerrar febrero alcanzando los 50 puntos, una cifra que, según Pablo Hernández, tendría un efecto psicológico importante con todavía muchos partidos por delante. “Sería muy importante… anímicamente y psicológicamente nos puede dar mucho”, admitió, aunque sin convertir el duelo en una frontera definitiva: “Ganemos o no mañana no va a cambiar nada… el objetivo tiene que ser mantener el nivel hasta final de temporada”.

El SkyFi Castalia dictará sentencia en un choque grande. El Castellón lo afronta con la ambición de tumbar al líder, enganchar a su gente y confirmar que su racha y su fortaleza como local también se miden —y se consolidan— en noches como esta.