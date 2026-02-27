Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Castellón-Racing de Santander: El liderato, en juego

El conjunto albinegro, en uno de los partidazos de la temporada en LaLiga Hypermotion, buscará ganar al Racing de Santander en el SkyFi Castalia y volver al liderato

El CD Castellón buscará volver al liderato ante el Racing.

El CD Castellón buscará volver al liderato ante el Racing. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Nuevo partido grande en el SkyFi Castalia. CD Castellón y Racing de Santander, los dos mejores equipos de LaLiga Hypermotion se ven las caras con el liderato en juego. Los de Pablo Hernández, tras el empate épico contra Las Palmas, buscarán una nueva victoria en su estadio para aumentar todavía más una ilusión que persigue al albinegrismo: el ascenso a Primera.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

