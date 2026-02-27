En directo | Castellón-Racing de Santander: El liderato, en juego

Nuevo partido grande en el SkyFi Castalia. CD Castellón y Racing de Santander, los dos mejores equipos de LaLiga Hypermotion se ven las caras con el liderato en juego. Los de Pablo Hernández, tras el empate épico contra Las Palmas, buscarán una nueva victoria en su estadio para aumentar todavía más una ilusión que persigue al albinegrismo: el ascenso a Primera.

