En Directo
En directo | Castellón-Racing de Santander: El liderato, en juego
El conjunto albinegro, en uno de los partidazos de la temporada en LaLiga Hypermotion, buscará ganar al Racing de Santander en el SkyFi Castalia y volver al liderato
Nuevo partido grande en el SkyFi Castalia. CD Castellón y Racing de Santander, los dos mejores equipos de LaLiga Hypermotion se ven las caras con el liderato en juego. Los de Pablo Hernández, tras el empate épico contra Las Palmas, buscarán una nueva victoria en su estadio para aumentar todavía más una ilusión que persigue al albinegrismo: el ascenso a Primera.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
SE ESPERA AMBIENTAZO EN EL SKYFI CASTALIA | Se espera un auténtico ambientazo en el SkyFi Castalia para vivir este partidazo.
QUÉ PASÓ EN LA LA PRIMERA VUELTA | Aquí el resumen del partido en la primera vuelta.
¿CÓMO VE EL PARTIDO PABLO HERNÁNDEZ? | Pincha aquí para leer las declaraciones previas del técnico.
BUENAS TARDES | Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto del partidazo de la jornada en LaLiga Hypermotion. Castellón y Racing en busca del liderato en un partido clave por el ascenso.
