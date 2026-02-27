El España-Islandia de Castalia ya ha empezado: conoce todas las actividades paralelas al partido

Castellón vuelve a convertirse en punto de encuentro del fútbol femenino. Como ya ocurriera con la Supercopa de España femenina celebrada en enero, el partido de la selección española femenina que dirige Sonia Bermúdez ante Islandia, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, llega precedido por una agenda de actividades para crear ambiente en la ciudad.

Este viernes, el Real Casino Antiguo ha acogido la jornada Igualdad en el deporte y en la sociedad, con mesas redondas en las que representantes del ámbito social y deportivo han debatido sobre los avances logrados y los retos pendientes en materia de igualdad. El acto, organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y el Patronato de Deportes de Castellón, ha registrado una notable asistencia.

Mesa inaugural: igualdad en la sociedad

La primera mesa, titulada Retos de igualdad en la sociedad, ha contado con la participación de la concejala de Deportes, Maica Hurtado; Elisabeth Breva Almerich, primera mujer en presidir una gestora de gaiatas; y Marisa Ribes, Premio Olimpia 2024.

Hurtado ha subrayado que “cada vez el deporte femenino está más reconocido y seguido por el público” y ha defendido que “se ha iniciado un buen camino que debemos continuar para consolidar estos avances”. En relación con el encuentro, la concejala se ha mostrado convencida de que Castellón se volcará y que el SkyFi Castalia presentará “una gran entrada”, además de destacar el papel de los actos previos para generar un ambiente especial.

Debate sobre igualdad en el deporte

A continuación se ha celebrado la mesa Retos de igualdad en el deporte, centrada en el ámbito estrictamente deportivo. Han intervenido Ruth García (exinternacional y actual directora de fútbol femenino del Levante UD y miembro de la Junta Directiva de la RFEF), Yolanda Parga (responsable del arbitraje femenino en la RFEF), Patricia González ‘Peque’ (exjugadora profesional e internacional de fútbol sala) y Andrés París (entrenador del Levante UD Femenino). Durante el debate, los participantes han analizado la progresión del fútbol femenino y su creciente visibilidad.

El acto ha sido clausurado por el presidente de la FFCV, Salvador Gomar.

Toni Losas / Juan Francisco de la Ossa

La fan zone regresa a la Plaza Mayor: horarios y actividades

El fútbol también se vivirá en la calle. Igual que en la Supercopa de España, la Plaza Mayor acogerá este sábado y domingo una fan zone tematizada de la selección española. Entre las propuestas previstas, los aficionados podrán:

Visitar un museo con los trofeos conquistados por la selección.

Probar un campo 3x3.

Participar en juegos, concursos y sorteos .

. Disfrutar de animación y música desde el escenario.

Horarios de la fan zone (Plaza Mayor)

Sábado: 11:00 a 14:30 y 17:00 a 20:00

Domingo: 11:00 a 14:30 y 17:00 a 20:00