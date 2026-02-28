Castellón-Racing: la previa de la que (puede ser) otra noche inolvidable en el SkyFi Castalia

El camino de regreso a del CD Castellón a Primera División, 37 años después, está lleno de instantes memorables y de partidos inolvidables. Si ya lo fue el de hace dos semanas contra el RC Deportivo de La Coruña, el de esta noche (21.00 horas), frente al Real Racing Club de Santander, apunta a elevar todavía el nivel. En juego, algo más que tres puntos y el liderato, aunque aliviados en parte porque el Almería, anoche, empató en el minuto 95 ante el Albacete Balompié en el Carlos Belmonte (1-1), a pesar del impulso de Cristiano Ronaldo (acaba de comprar el 25% del club). No les supera.

Después del pulso entre el segundo (49 puntos) y el primero (50), todavía quedarán 14 jornadas para la conclusión de la liga regular, así que es posible que pronto agotemos el catálogo de adjetivos superlativos para referirnos al momento de este Castellón. Acostumbrados a sufrir, a ver la élite con mayúsculas del fútbol español más que con prismáticos, con un telescopio, parece que este presente está construido con esa IA que se asoma al futuro de todos nosotros, aunque no exenta de ciertas alucinaciones.

Retrocediendo a lo más inmediato, el encuentro en Las Palmas, de esos que tal como se van poniendo, acaba en una dolorosa derrota... pero al final no. Así es este equipo con Pablo Hernández a su timón, que supera todo tipo de adversidades para echar raíces en zona de ascenso directo.

Gabriel Utiel

Bajas

Por ello, aunque llega sin dos de los titulares en Gran Canaria (los sancionados Agustín Sienra y Ousmane Camara se unen al lesionado Douglas Aurélio), da la sensación de que da un poco igual. Los albinegros han dado muestras de ser un grupo camaleónico (ahí están los 16 goleadores distintos, los 15 tantos aportados por suplentes...). Fabrizio Brigani, salvador en las islas, será titular, con Adam Jakobsen apuntando a ser el relevo del guineano.

El regreso de Diego Barri en detrimento de Ronaldo Pompeu completarían el cupo de novedades, aunque lo cierto es que hay cierto debate sobre quién ocupará el flanco izquierdo del ataque.

Brian Cipenga, elegido mejor jugador de febrero por LaLiga, estará también.

Los posibles once de Castellón y Racing de Santander. / MEDITERRÁNEO

Sin entrenador y casi sin delanteros

Si hay un momento para superar al Racing, es este. Lejos de la frescura con la que se exhibía hasta diciembre, encima acude diezmado, sin su máximo realizador (Andrés Martín), ni los también delanteros Asier Villalibre, Juan Carlos Arana y Manex Lozano. El central Pablo Ramón cierra el capítulo de bajas, apenas compensado por la vuelta del mediocentro Gustavo Puerta. Su entrenador, José Alberto López, tampoco viene, porque está enfermo.

¡Qué recuerdos!

Será otro Castellón-Racing con miga, como el de la remontada de 1989 (2-1), con ambos equipos luchando también por subir.

Con el recuerdo del 3-1 de la jornada inaugural en El Sardinero por aquello del golaveraje, el SkyFi Castalia surge ahora, para los visitantes, como el muro más alto que se puedan imaginar, producto de las ocho victorias seguidas, cifra que, en las dos primeras categorías de las principales ligas europeas solo supera el Barcelona (12).

Lleno, por favor

Encima, en una noche que apunta al lleno, con más entradas vendidas que nunca, pendiente de que los socios que no puedan estar presente en el coliseo albinegro, liberen su asiento para que otros puedan vivir una atmósfera inenarrable y soñar con dar otra zancada, más que paso de gigante, hacia el retorno a Primera.

Árbitro murciano

Nuevamente, mirando de reojo al árbitro. Ante el Racing (el equipo más beneficiado con las expulsiones ajenas: ha jugado 10 partidos en superioridad), el juez de turno será el murciano Salvador Lax Franco, viejo conocido del albinegrismo.

Ha dirigido ocho veces al Castellón (la primera, hace siete años, en Segunda B), sin triunfos orelluts en hasta cinco citas. Esperemos que no estropee la noche.