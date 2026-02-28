La crónica | Un colosal CD Castellón B le pelea la victoria al líder UD Poblense (2-0)

Un ordenado, aplicado y colosal CD Castellón B tumbó al líder UD Poblense en Gaetà Huguet y sumó tres puntos de oro en su pelea por asegurar la permanencia en Segunda Federación. El equipo de Óscar López sacó petróleo a los goles anotados por Jorge Domingo (min. 18) y Carlos Segura (min. 90). Luego se aguantó bien a un gran rival que hincó la rodilla y encajó su carta derrota de la temporada. Gran actuación coral con mención especial al portero alcorino Sergi Torne con dos brillantes intervenciones con 1-0 en el marcador.

La primera parte fue como una montaña rusa porque empezó mandando el filial albinegro con su juego abierto, ofensivo, alegre y peligroso, pero a partir del minuto 20 el líder cogió el control de la situación durante unos minutos y no empató de milagro, y los ocho minutos finales del primer acto volvieron a ser para los albinegros. Al descanso se llegó con ese apretado 1-0.

El delantero alicantino Rubén Catalá presional al defensa balear Marc García. / Juan Francisco Roca

En el minuto 17 Nico Font remató fuera un centro de Jorge Domingo y un minuto más tarde el saguntino Jorge Domingo se quedó solo ante el portero balear y de vaselina envió el balón al fondo de las mallas. El Poblense tuvo dos llegadas de aúpa. En el 29’ Joan Prohens obligó a Torner a enviar a córner, y en el 31’ Miquel Soler, a puerta vacía erró el empate. Antes del descanso Jacobo de Oro remató con potencia, pero el cuero se perdió por la derecha del arco visitante.

Segunda parte

Tras el descanso tuvo bastante control del partido y del balón el CD Castellón B ante un Poblense que no daba señales de vida y eso era una mala noticia. En el minuto 53, en una contra, Onofre obligó a Torner a rechazar a córner con apuros. Era una ventaja muy corta. Con ese 1-0 Sergi Torner realizó dos brillantes intervenciones para evitar la igualada. Carlos Segura tuvo el 2-0 en el minuto 89. No pudo ser, pero sí que anotó el ondense (14 goles) en el minuto 91 tras un tiro de Dennis Almiñana al palo.

El filial albinegro desperdició varias ocasiones de gol para haber podido sentenciar antes. / Juan Francisco Roca

Tres triunfos de oro para un excelso CD Castellón B que se sitúa a cinco puntos por encima de las plazas de ‘play-out’.

Ficha técnica:

-2- Castellón B: Segi Torner; Charbel, Fadel, Josep Nadal (Dennis, min. 69); Jorge Domingo, Montero (Zom, min. 87), Toni Gabarri (Terma, min. 46), Jacobo de Oro (Albiol, min. 69); Segura, Rubén Catalá (Santamaría, min. 65) y Nico Font.

-0- UD Poblense: Vicente Sabater; Joan Salvà (Alarcón, min. 71), Marc García, Josep Payeras (Nieto, min. 82), Onofre; Martí Payeras; Soler (Alberto, min. 82), Xesc Fullana, Luis Montiel (Gero, min. 46); Penyafort y Joan Prohens (Giaquinto, min. 82).

Goles: 1-0. Min. 18: Jorge Domingo. 2-0. Min. 90: Carlos Segura.

Árbitro: Joan Masip Vidal (Lleida). Amonestó a los locales Dennis, Montero, Gabarri, Juanki y Jacobo; y a los visitantes Luis Montiel. Roja al visitante Giaquinto (min. 93).

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: Unos 400 espectadores.