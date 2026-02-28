La Fan Zone de la selección femenina ya está en marcha en la Plaza Mayor de Castellón: Consulta los horarios

La Plaza Mayor ha vuelto a ser el lugar elegido para acoger la Fan Zone de la Selección Española femenina y, como ya ocurriera semanas atrás, ha sido todo un éxito, con la presencia de mayores y pequeños que han disfrutado de las numerosas actividades organizadas.

Esta es la primera vez que en nuestro país se instala esta fan zone, tematizada con elementos propios de la selección española femenina de la Real Federación Española de Fútbol, que ha ofrecido a los asistentes una experiencia completa, con tienda oficial de productos, photocall, espacios de gaming, juegos y sorpresas, así como un campo de fútbol 3x3 que ha hecho las delicias de participantes de todas las edades.

Gran ambiente en la Fan Zone. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Además, los aficionados han podido contemplar de cerca los trofeos conquistados por el combinado nacional que dirige Sonia Bermúdez, entre ellos las dos UEFA Women’s Nations League y, especialmente, la Copa del Mundo lograda en Australia. Todo ello acompañado de animación y música, que han contribuido a crear un gran ambiente durante toda la jornada.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, no ha querido perderse el ambiente vivido en la Plaza Mayor y destacó que "Castellón está disfrutando de todos los actos previos al partido. Durante toda la jornada se ha registrado una gran afluencia de público que se ha divertido con todas las actividades organizadas y que demuestra el gran apoyo y el entusiasmo de la ciudad hacia la selección española femenina. La Fan Zone volverá a abrir este domingo en la Plaza Mayor, en horario de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

El día del partido

Asimismo, el martes 3 de marzo, día del encuentro entre España e Islandia en el estadio SkyFi Castalia, la animación se trasladará a la plaza Teodoro Izquierdo, junto al estadio, donde los aficionados podrán disfrutar de la Fan Zone de 15:00 a 19:00 horas, en las horas previas al partido.