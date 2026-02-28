La previa | El Castellón B, diezmado, intentará tumbar al líder Poblense en Gaetà Huguet
Lo hará con varias bajas, entre ellas las de los sancionados David Sellés y Álex Alcira
Con el mal sabor de boca que dejó el empate del pasado miércoles frente al Barcelona Atlètic en Gaetà Huguet, tras desperdiciar un 2-0 a favor, fallar un penalti y lanzar dos balones al poste, afronta el CD Castellón el tercer partido en seis días. Repite como local y en esta ocasión le visita el líder Poblense, a las 16.00 horas, con arbitraje del colegiado ilerdense Joan Masip Vidal.
Una terna seguida de partidos que arrancó el pasado domingo con la contundente victoria en el campo del Terrassa (1-4), que tuvo su continuidad el miércoles en el partido aplazado en su día frente al Barcelona Atlètic (2-2) y que este sábado tendrá la escuadra de la capital de la Plana frente al líder Poblense.
Un conjunto balear que como visitante ha perdido tres veces (ninguna en casa) y fue frente al Girona B y Olot (1-0) y ante el Atlético Baleares (2-1). En casa, en el Municipal de Sa Pobla, por el momento nadie le ha mojado la oreja. Y el equipo de Óscar Troya llegará a Castellón con toda la plantilla disponible.
Novedades
En cambio, el filial albinegro jugará este encuentro con dos importantes bajas por las expulsiones sufridas ante el conjunto azulgrana: el central David Sellés y el lateral izquierdo Álex Alcira, éste último suspendido por dos encuentros tras la roja que vio el miércoles. Charbel apunta a sustituir a Sellés, y Dennis Almiñana o Nacho Olivera para el lateral zurdo. A todo ello, regresa tras recuperarse de su lesión el extremo Enric Gisbert.
Posible once del Castellón B: Sergi Torner; Willmann, Charbel, Ismael Fadel, Dennis Almiñana o Nacho; Jacobo de Oro, Toni Gabarri, Marcos Montero, Isi Angulo; Rubén Catalá y Carlos Segura.
