El uno a uno del Castellón-Racing | Vota al mejor
Los albinegros siguen en puestos de ascenso directo pese a la derrota (1-3)
Matthys
|6| Salida a destiempo en el segundo gol, quizá el único fallo. Luego evitó el gol de Facu con una gran parada a bocajarro.
Mellot
|6| Expulsado en el último minuto, había braceado mucho a campo abierto. Rompió la línea en el 0-3.
Brignani
|5| Le costó mucho. Perdió balones peligrosos y salió en la foto de al menos dos goles. Ariete después.
Alberto
|6| Fue el sostén de la defensa en los peores momentos. También se sumó al ataque con personalidad.
Lucas Alcázar
|5| Se proyectó bien en ataque, pero sufrió atrás con la rapidez de los rivales. Tarjeteado, será baja por acumulación.
Diego Barri
|5| El Racing se saltó el centro del campo y no brilló. El cambio de plan al descanso lo llevó a la ducha muy pronto.
Gerenabarrena
|6| Nunca juega mal. Abarcó mucho campo y se creció en la segunda parte como pivote solitario. Ovacionado.
Cipenga
|6| Fue la mejor vía de ataque de los locales, pese a la dureza del rival para frenarle. Produjo las mejores ocasiones.
Raúl Sánchez
|5| Alguna aparición interesante en el área, pero aún lejos de su mejor nivel. Pudo marcar en un remate.
Cala
|5| Empezó bien, pero lo maniataron y se fue diluyendo. Poco protagonismo en la reacción de la 2ª parte.
Jakobsen
|4| Falló una ocasión muy clara y pasó de puntillas en su regreso a la titularidad, por la baja del sancionado Camara.
También jugaron
Suero | 6 |. Activo, metió buenos centros y disparó a puerta en varias ocasiones, hasta encontrar la recompensa del gol.
Álvaro | 5 |. La tuvo y la falló. Peleón.
Mabil | 5 |. El centro del gol y poco más. Le costó desbordar.
Salva Ruiz | 6 |. Buenos minutos en la defensa.
Doué | - |. El añadido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?
- Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
- Voulgaris y el Castellón, un éxito que trasciende fronteras
- En directo | Castellón-Dépor
- Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia
- Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato
- Fallece a los 89 años Pedro Alcañiz Ruiz, histórico capitán del CD Castellón
- CD Castellón | Entrevista a Pablo Hernández: «¿Dónde voy a estar mejor que aquí?»