El uno a uno del Castellón-Racing | Vota al mejor

El uno a uno del Castellón-Racing

Los albinegros siguen en puestos de ascenso directo pese a la derrota (1-3)

Galería | Búscate en el ambientazo del Castellón-Racing

Galería | Búscate en el ambientazo del Castellón-Racing

Galería del Castellón-Racing.

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Matthys

|6| Salida a destiempo en el segundo gol, quizá el único fallo. Luego evitó el gol de Facu con una gran parada a bocajarro.

Mellot

|6| Expulsado en el último minuto, había braceado mucho a campo abierto. Rompió la línea en el 0-3.

Brignani

|5| Le costó mucho. Perdió balones peligrosos y salió en la foto de al menos dos goles. Ariete después.

Alberto

|6| Fue el sostén de la defensa en los peores momentos. También se sumó al ataque con personalidad.

Lucas Alcázar

|5| Se proyectó bien en ataque, pero sufrió atrás con la rapidez de los rivales. Tarjeteado, será baja por acumulación.

Diego Barri

|5| El Racing se saltó el centro del campo y no brilló. El cambio de plan al descanso lo llevó a la ducha muy pronto.

Gerenabarrena

|6| Nunca juega mal. Abarcó mucho campo y se creció en la segunda parte como pivote solitario. Ovacionado.

Cipenga

|6| Fue la mejor vía de ataque de los locales, pese a la dureza del rival para frenarle. Produjo las mejores ocasiones.

Raúl Sánchez

|5| Alguna aparición interesante en el área, pero aún lejos de su mejor nivel. Pudo marcar en un remate.

Cala

|5| Empezó bien, pero lo maniataron y se fue diluyendo. Poco protagonismo en la reacción de la 2ª parte.

Jakobsen

|4| Falló una ocasión muy clara y pasó de puntillas en su regreso a la titularidad, por la baja del sancionado Camara.

También jugaron

Suero | 6 |. Activo, metió buenos centros y disparó a puerta en varias ocasiones, hasta encontrar la recompensa del gol.

Álvaro | 5 |. La tuvo y la falló. Peleón.

Mabil | 5 |. El centro del gol y poco más. Le costó desbordar.

Salva Ruiz | 6 |. Buenos minutos en la defensa.

Doué | - |. El añadido.

