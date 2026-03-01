CD Castellón | ¿Juegas contra el Racing? Prepárate para la expulsión

Los arbitrajes que recibe el Real Racing Club de Santander son la comidilla en los mentideros de la Segunda División. Entre todos los datos arbitrales, hay uno que llama especialmente la atención: cuando juegas contra el Racing, se intuye la expulsión.

En lo que va de Liga, el conjunto cántabro ha visto cómo expulsaban a 11 jugadores rivales. El dato es una absoluta anomalía, máxime teniendo en cuenta el balance de rojas propias. Solo ha tenido dos con el partido en liza. Una la sufrió Gustavo Puerta contra el Eibar, en el minuto 85; y la otra Arana contra el Mirandés, en el 96’. Las otras expulsiones del Racing fueron peculiares: Michelin una vez sustituido y Sangalli con el partido finalizado, contra el Sporting; y Mantilla, tras acabar el duelo con el Dépor, por realizar una peineta a la grada.

Con estos precedentes, no es de extrañar el show de Iñigo Vicente en el SkyFi Castalia, por un lado, ni la expulsión de Mellot en los últimos compases del Castellón-Racing (que se cobró como víctima añadida al entrenador Pablo Hernández, también expulsado), por otro. Si en la segunda vuelta ha sido Mellot, en la primera fue Alberto Jiménez. El capitán vio la roja en la primera jornada de Liga, en una acción revisada por el VAR que también supuso un penalti que sentenció el partido (3-1).

Un reglamento flexible

Dirán los aficionados del Racing que las expulsiones son justas, pero ya se sabe que el reglamento es flexible. Con el reglamento en la mano, el árbitro Salvador Lax Franco encontró motivos para expulsar a Mellot (agarró a un rival siendo el último hombre), pero esa severidad no apareció con la dura entrada de Suleiman a Mellot, que también es roja con el reglamento en la mano. Y hablando de mano, el Castellón revisó las imágenes del 0-1 del Racing y aprecia mano de Suleiman en el control previo. No hubo noticias del VAR al respecto.

Salvador Lax Franco y Pablo Hernández, en el Castellón-Racing. / GABRIEL UTIEL

Son detalles que se prolongan durante toda la temporada, y que en el largo plazo marcan las diferencias, porque nadie tiene registros así, ni parecidos. El Castellón no es el único equipo que ha sufrido expulsiones ante el Racing. Son 11 rojas en total: Ceuta, Almería, Córdoba, Málaga, Sporting, Las Palmas, Valladolid, Zaragoza... El Racing, líder de la categoría, juega al límite y está en su derecho, obviamente, pero el problema llega cuando la permisividad es variable por parte del árbitro.

Así ocurrió el sábado en el SkyFi Castalia, de la mano del murciano Salvador Lax Franco. El Castellón sufrió (sin contar entrenadores) la séptima expulsión de la temporada. Tiene balance negativo, porque los rivales han visto cinco rojas (solo el Zaragoza ha tenido más expulsiones que los orelluts).

Los últimos dos expulsados llegan seguidos. Sienra vio la roja en Las Palmas por un contacto mínimo, y el Castellón presentó un recurso que no prosperó. Podrá jugar de nuevo la próxima jornada, en la visita al feudo de la Real Sociedad B (que este domingo vio cómo el Dépor le remontaba a raíz de una expulsión). También volverá Ousmane Camara, que fue baja por acumulación. Por contra, perderá por idéntico motivo a Lucas Alcázar y al mentado Mellot por la roja.