La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final

El equipo aún no está en Primera, pero la afición del CD Castellón hace tiempo que está en la máxima categoría. La ilusión del ascenso persigue al albinegrismo, que anoche volvió a arropar a los jugadores orelluts en una gran cita. El coliseo se llenó hasta los topes en uno de los encuentros más esperados en las últimas décadas.

El ambientazo comenzó horas antes del inicio del partido. Ya en la previa, la capital de la Plana despertó con algunas pancartas colocadas estratégicamente, con mensajes de ánimo en clave castellonense. Algunos aficionados ya recibieron a los jugadores a su llegada al SkyFi Castalia. Poco después, el Fondo 1922 lideró un corteo desde la rotonda de la afición. Cuando ambos equipos salieron al campo, fueron recibidos con otro espectacular tifo.

La Magdalena se siente

De hecho, el tifo tuvo una temática muy identitaria, con varios de los símbolos de la ciudad presentes. Como no habrá partido en casa durante las próximas fiestas de la Magdalena, el Castellón-Racing tuvo algo de magdalenero. Incluso, el club invitó a la federació de dolçaina i tabal de Castelló, protagonistas sobre el césped al interpretar canciones populares y el himno en la previa.

Pablo Casado

Por cierto, de la mano de Coolmod también han vuelto los celebrados eventos al descanso.

El tifo del Castellón-Racing. / Gabriel Utiel

Cipenga, MVP del mes

Antes del inicio del encuentro, Brian Cipenga recibió el trofeo que lo reconoce como mejor futbolista de la categoría en el presente mes de febrero. El internacional congoleño y extremo orellut recibe, con este premio de la Liga, un reconocimiento a su magnífica temporada. Es el primer jugador del Castellón que obtiene este galardón en lo que va de curso.

Afición visitante

El Racing de Santander no estuvo solo en el SkyFi Castalia. Medio millar de aficionados del equipo cántabro vieron el partido desde la grada visitante. Muchos de ellos se dejaron ver por la ciudad antes y después del encuentro.

El incidente final

Con el árbitro ya en el vestuario, a la finalización del partido, la actitud del jugador del Racing Iñigo Vicente y alguna persona de su entorno más próximo generó, al parecer, una gran trifulca sobre el terreno de juego. El colegiado no reflejó el incidente en el acta, ya que no lo vio. Sí explicó la expulsión del entrenador Pablo Hernández, que vio la roja por "salir del área técnica, dirigirse a la posición del cuarto árbitro y decirle 'esto es una vergüenza'".

Pablo Casado

En el Castellón se reclamó, entre otros asuntos, roja a Suleiman por una dura entrada a Cipenga y mano del mismo jugador en el origen del primero de los goles. Salvador Lax Franco protagonizó una actuación como poco polémica.

La zona alta, hoy

La particular batalla de la zona alta comenzó el viernes con el empate del Almería en Albacete y hoy vive otro capítulo importante con la visita del Deportivo al feudo de la Real B, como partido más destacado. A buen seguro que los albinegros estarán atentos al resultado.

Próxima jornada

Precisamente el filial de la Real Sociedad B es el próximo rival del equipo de Pablo Hernández. Los orelluts visitarán tierras vascas el sábado a las 16.15 horas. El preparador albinegro recuperará al defensa Sienra y al delantero Camara, después de que ambos cumplieran ayer el partido de sanción. Perderá por idéntico motivo a Mellot (roja) y Lucas Alcázar (acumulación).

Juan Francisco de la Ossa

También jugará a domicilio el Castellón en el segundo fin de semana de fiestas. En este caso, los albinegros visitarán Gijón para medir fuerzas con el Sporting el domingo 15 de marzo a las 21.00 horas.