Pablo Hernández, sobre el arbitraje sufrido por el Castellón: "Es lo que nos está tocando esta temporada"

El CD Castellón no pudo mantener la buena dinámica y cayó derrotado en el SkyFi Castalia ante el Racing de Santander en un partido marcado por la tensión generada por una pésima actuación de Salvador Lax Franco que acabó expulsando a Jeremy Mellot y Pablo Hernández en el tiempo de descuento. El preparador seguía sin comprender los motivos de su expulsión:" Llevo muchas temporadas en el fútbol profesional y no entiendo que me expulsen por lo que les he dicho", indicó.

Lee las declaraciones del técnico al completo a continuación.

Actuación arbitral

No voy a valorar la actuación del árbitro. Se ha visto en reiteradas ocasiones lo que ha pasado y luego las decisiones finales de las dos rojas no las entiendo. Llevo muchas temporadas en el fútbol profesional y no entiendo que me expulsen por lo que les he dicho. No hay que poner de excusa al árbitro. Es lo que está tocando esta temporada. Lo externo no podemos controlarlo.

Valoración del partido

La primera parte hemos empezado bien, hemos tenido ocasiones y hemos sido dominadores, pero nos han penalizado los errores. Han sido tres transiciones donde hemos perdido el balón por el medio y no hemos hecho bien las vigilancias. A partir del 0-2 se ha vuelto loco el partido. Al descanso hemos cambiado el sistema y ha cambiado por completo. Hemos estado muy atento en las vigilancias y hemos tenido el control del partido. Podríamos haber anotado el 1-3 o el 2-3, pero no ha entrado y eso nos hubiera metido de lleno en el partido. Hay que seguir. Esto no nos tiene que trastocar nuestro pensamiento. Ahora hay que creer más que nunca en este equipo.

¿Puede afectar la derrota?

Intentaremos que no afecte. Nos duele, pero era muy difícil lo que estábamos haciendo. Ha tocado hoy. Nos tenemos que levantar. Seguimos en una posición privilegiada de ascenso quedando 14 jornadas, esto no nos puede afectar. Esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que, si te relajas, te puede costar puntos.

La efectividad ha sido clave

Está claro que ellos han aprovechado sus ocasiones. Nos han penalizado mucho los errores, han sabido jugar su partido. Es muy difícil con 0-3. Me quedo con la reacción del equipo en el segundo tiempo. Les he dicho al descanso que había que ir a por el partido, me daba igual quedar 0-5.

Trifulca final

Me lo han contado. No puedo opinar, porque no estaba allí para verlo. Me dicen que se ha encarado con la afición del Castellón. Si es así, hay que saber ganar y saber que cuando se juega fuera de casa la afición rival es normal que te diga cosas. Si tú contestas o te encaras con ellos, es tu responsabilidad. Repito, hablo de lo que me dicen, no por lo que haya visto.