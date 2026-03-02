CD Castellón | Alberto Jiménez: «Hay que estar orgullosos de lo que estamos haciendo»
El capitán lamenta la derrota ante el líder, pero insta «a seguir»
El Racing de Santander rompió la dinámica de victorias albinegras en el SkyFi Castalia. El CD Castellón encadenaba ocho victorias como local hasta que el líder le superó, truncando la racha. Alberto Jiménez, uno de los capitanes del equipo orellut, lamentó el resultado encajado pero instó «a seguir». «Hay que estar orgullosos de lo que estamos haciendo», dijo.
«Estamos dolidos por el resultado y por nuestra gente», expresó Alberto a pie de campo. «Es una pena porque veníamos en una buena dinámica. Sabemos que el Racing es un buen equipo, por eso va primero, e iba a ser difícil», añadió el zaguero albinegro. «Se pusieron rápido por delante con esos tres goles y luego lo intentamos pero no pudimos hacer nada», desarrolló tras el duelo.
«Tuvimos juego y ocasiones. También jugamos adelantados y ellos son muy buenos también ahí. No hay excusa ninguna. La afición está contenta y tenemos que seguir», comentó Alberto, que prefirió no realizar «en caliente» ninguna valoración sobre la polémica actuación arbitral. «No quiero decir nada», finalizó Alberto.
Entrene en Borriol
El Castellón se ejercitó ayer en sesión de recuperación en la ciudad deportiva Globeenergy, en la Coma de Borriol. Los albinegros descansan hoy y volverán luego a los entrenamientos para preparar el próximo partido contra la Real Sociedad B (sábado a las 16.15 horas).
