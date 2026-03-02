El CD Castellón aprueba el 'temido' examen de febrero: 10 puntos de 15 y en ascenso directo

Técnicamente sería más una etapa reina que un Tourmalet, pero los futboleros nos entendemos así. La secuencia de partidos del mes de febrero que encaraba el CD Castellón se interpretó como un examen a la verdadera capacidad del equipo de Pablo Hernández. Si era de veras una prueba, el Castellón puede sentir que ha estado a la altura. Llega a marzo en la segunda posición, en puestos de ascenso directo a la Primera División.

Febrero ha sido el mes de creer que el ascenso es de veras posible. Supervivientes, los orelluts solo han encajado una derrota. Fue el sábado en el duelo más reciente. El Racing, líder de la categoría, castigó los errores del Castellón y se llevó los tres puntos del SkyFi Castalia. El partido cerraba una cadena de citas del máximo nivel.

El Castellón llegó a ese partido tras enlazar otros dos duelos directos contra máximos aspirantes al ascenso. En todos los encuentros ha demostrado el porqué de la clasificación. Los de Pablo no están peleando el ascenso por casualidad. La diferencia de presupuestos no se aprecia después cuando rueda el balón en el terreno de juego.

Galería | La trifulca del Castellón-Racing en la grada y en el campo, con Iñigo Vicente, en imágenes / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

Así, el Castellón ha sumado 10 puntos en el temido febrero. Lo empezó cumpliendo los pronósticos con una victoria contra el Andorra (2-0) y dio continuidad al estado de felicidad con una llamativa goleada en Valladolid (0-4). También tiró de contundencia para tumbar a otro histórico, el Deportivo de la Coruña, esta vez en el SkyFi Castalia (2-0). La victoria conllevó un hecho sin precedentes en décadas: el liderato en solitario.

La siguiente etapa también fue de las duras. Otro favoritísimo a regresar a Primera: la UD Las Palmas. El Castellón rescató un punto que supo a oro. El gol de Brignani en el añadido (1-1) llegó con todo en contra, después de la expulsión de Agustín Sienra y de que los orelluts lamentaran las ocasiones falladas en el primer tiempo.

Pablo Casado

La derrota ante el Racing, el primero en la tabla, fue la primera del Castellón en 2026. La campaña está siendo extraordinaria: el equipo orellut es el que más ha mejorado respecto a la anterior temporada. Ya suma 49 puntos, 13 más de los que tenía el curso pasado a estas alturas.

En la pelea

Con estos registros, el Castellón llega a marzo asido a la segunda plaza, la última que otorga el ascenso directo. Está empatado a puntos con el Almería (que aún debe visitar Castalia) y el Dépor. La igualdad en la zona alta crece, con otros aspirantes como Las Palmas o Málaga llamando a las puertas del cielo.

Tras la exigencia de febrero, el campeonato pasa de pantalla. Los albinegros afrontan ahora dos salidas seguidas durante las fiestas de la Magdalena (Real Sociedad y Sporting de Gijón). La Cultural será el único rival que visite Castellón en marzo, un mes que cerrarán los orelluts en el feudo del Albacete.