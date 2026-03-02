El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los "actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas" al Racing de Santander

La trifulca posterior al Castellón-Racing del sábado ha tenido consecuencias. Tras la actitud provocadora de algunos de los acompañantes de la expedición visitante, el club orellut ha decidido reubicar las entradas de cortesía. A partir del próximo partido en el SkyFi Castalia, se ubicarán en la grada visitante de Preferencia Alta, en lugar de estar en Tribuna. Así lo ha anunciado el Castellón en un comunicado.

El comunicado del club

"El Club Deportivo Castellón, tras los lamentables incidentes ocurridos durante y después del partido de la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion disputado el sábado 28 de febrero frente al Real Racing Club de Santander en el SkyFi Castalia, informa a su afición, abonados y público en general que, a partir del partido correspondiente a la Jornada 31 contra la Cultural y Deportiva Leonesa, las entradas de cortesía se situaran dentro de la Grada Visitante separados de la afición local".

Hechos

"Durante el encuentro, y especialmente al término del mismo, se produjeron actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas al equipo visitante (familiares de jugadores y otros acompañantes) que se encontraban ubicados en zonas de tribuna mediante entradas de cortesía facilitadas por el club rival. Estas personas, lejos de mantener la convivencia que exige cualquier evento deportivo, incurrieron en gestos y actitudes provocadoras hacia nuestros aficionados más cercanos, generando una situación de tensión que puso en riesgo la seguridad y el bienestar de los abonados del Club Deportivo Castellón llegando a tener que intervenir tanto el personal de seguridad contratado como miembros del Cuerpo Nacional de Policía".

Galería | La trifulca del Castellón-Racing en la grada y en el campo, con Iñigo Vicente, en imágenes / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

"El Club quiere dejar constancia de que nuestros abonados y aficionados no son responsables de estos incidentes. El comportamiento de la afición albinegra a lo largo de toda la temporada ha sido ejemplar, y su apoyo incondicional en el SkyFi Castalia es uno de los principales activos de esta entidad. Los más de 14.000 espectadores presentes el sábado volvieron a demostrar su compromiso y pasión por el Club, y merecen disfrutar de cada partido en un entorno seguro y libre de provocaciones".

Decisión de la Directiva

"Con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros abonados y preservar el ambiente deportivo que caracteriza al SkyFi Castalia, la Directiva del CD Castellón trasladará con carácter inmediato la zona habilitada para entradas de cortesía de equipos visitantes a la pastilla de venta de entradas visitante".

"Esta decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad y protección de nuestros aficionados. La proximidad de personas vinculadas al equipo visitante en zonas de tribuna general se ha demostrado incompatible con la necesaria convivencia cuando dichas personas incurren en actitudes provocadoras. La reubicación en la pastilla visitante permite al Club aplicar los protocolos de seguridad específicos ya existentes para esta zona en coordinación con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ofreciendo un entorno controlado y separado que evite la repetición de situaciones como la vivida el pasado sábado".

Compromiso con el abonado

"El CD Castellón reitera su compromiso absoluto con la seguridad y el confort de cada uno de sus abonados y aficionados. El SkyFi Castalia es nuestra casa, y no se tolerará que el comportamiento inaceptable de personas ajenas al Club empañe la experiencia de quienes sostienen esta entidad partido a partido con su abono, su presencia y su apoyo".

"Seguiremos trabajando para que cada jornada en el SkyFi Castalia sea una celebración del fútbol y del orgullo albinegro".