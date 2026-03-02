Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conexión Orellut | El CD Castellón encaja ante el Racing su primera derrota del año, pero sigue en posición de privilegio

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón encaja ante el Racing su primera derrota del año, pero sigue en posición de privilegio / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos las claves de la derrota del CD Castellón ante el Racing de Santander en un Castalia que registró la mejor entrada de la temporada.

Repasamos lo que ocurrió sobre el césped, las decisiones tácticas y los momentos determinantes del encuentro, además del análisis de datos y métricas que explican el desarrollo del partido.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Emilio Álvaro, Miguel Ángel Portugal, Raúl Tena, Yan Grivel y David Jorques, encargado del análisis estadístico.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

