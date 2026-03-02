Conexión Orellut | El CD Castellón encaja ante el Racing su primera derrota del año, pero sigue en posición de privilegio

En Conexión Orellut analizamos las claves de la derrota del CD Castellón ante el Racing de Santander en un Castalia que registró la mejor entrada de la temporada.

Repasamos lo que ocurrió sobre el césped, las decisiones tácticas y los momentos determinantes del encuentro, además del análisis de datos y métricas que explican el desarrollo del partido.

Con José Luis Gual, Emilio Álvaro, Miguel Ángel Portugal, Raúl Tena, Yan Grivel y David Jorques, encargado del análisis estadístico.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

