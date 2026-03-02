Fan Zone en Castellón: la Plaza Teodoro Izquierdo se prepara para el partido España-Islandia

La ciudad de Castellón volverá a situarse este martes en el centro del fútbol femenino nacional con la celebración del partido entre las selecciones de España e Islandia, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

La elección de Castellón como sede de este encuentro reafirma la firme apuesta de la ciudad por el deporte femenino y la igualdad, dentro de los cerca de 200 eventos deportivos que se celebrarán a lo largo de 2026, y pone de manifiesto la confianza de la Real Federación Española de Fútbol en Castellón tras el éxito organizativo y la gran respuesta del público en la final de la Supercopa de España femenina disputada el pasado mes de enero en la capital de la Plana.

El Mundial en juego

El encuentro tendrá además un importante valor deportivo, ya que el combinado nacional dirigido por Sonia Bermúdez iniciará en Castellón su camino de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, con el objetivo de defender el título de campeonas del mundo conquistado en Sídney (Australia) en 2023.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que “Castellón vuelve a demostrar que es una ciudad comprometida con el deporte femenino. Tras el éxito de la Supercopa, estamos convencidos de que SkyFi Castalia presentará una gran entrada y que la afición castellonense responderá, una vez más, apoyando a la selección española en su objetivo de volver a hacer historia”.

Hurtado ha añadido que “para este equipo de gobierno es un orgullo que la Federación Española de Fútbol siga confiando en Castellón para albergar partidos de máximo nivel, lo que consolida a nuestra ciudad como un referente en la organización de grandes eventos deportivos y, especialmente, del fútbol femenino”.

Fan Zone en la Plaza Teodoro Izquierdo

Como complemento a esta gran cita deportiva, el martes se instalará una Fan Zone especial en la plaza Teodoro Izquierdo, próxima al SkyFi Castalia, que estará abierta de 15:00 a 19:00 horas, donde aficionados y visitantes podrán disfrutar de animación, música, juegos y numerosas sorpresas en un ambiente festivo previo al encuentro.

Esta iniciativa llega tras la excelente acogida de la Fan Zone tematizada instalada el pasado fin de semana en la Plaza Mayor, una propuesta pionera en España que permitió a los asistentes disfrutar de actividades, animación y exposiciones, además de contemplar de cerca los trofeos conquistados por la selección española.