El CD Castellón consolida su crecimiento financiero: su tope salarial asciende a 11,5 millones
El club albinegro, que comenzó la temporada pasada con 8,2 millones de tope salarial, muestra una clara progresión financiera según los datos de LaLiga
El crecimiento sostenido (y sostenible) del CD Castellón desde el último ascenso a Segunda División se refleja en los datos oficiales anunciados por LaLiga. La patronal del fútbol comunicó la actualización invernal del Límite de Coste de Plantilla (LCP), es decir, el tope salarial de cada club. El Castellón ha pasado de los 11,3 millones de septiembre a los 11,5 actuales, situándose el octavo de la categoría en este aspecto.
Esta cifra, cabe matizar, no siempre corresponde con la cifra real que gastan los equipos en este apartado, pero sí sirve de indicativo de la salud financiera de un club. En el caso del Castellón, sigue la hoja de ruta del progreso. El año pasado, empezó la temporada 2024/25 en Segunda División con un límite salarial de 8,2 millones de euros en septiembre y creció a los 8,5 millones en febrero.
Fichajes
Este crecimiento también se refleja en el nivel de la plantilla, que se ha confeccionado teniendo siempre en cuenta estas variables. De hecho, en el mercado invernal, el Castellón dio salida a varios futbolistas para compensar la llegada de refuerzos como los atacantes Álvaro García y Raúl Sánchez.
Según LaLiga, estos topes incluyen el gasto en el primer equipo en relación con los jugadores, el técnico, el segundo entrenador y el preparador físico (plantilla inscribible). Este tope global también incluye el gasto en reservas, cantera y otras áreas (lo que se conoce como plantilla no inscribible).
